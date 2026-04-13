Module d'interrupteur mural filaire (2)
Le prix actuel est €79,99
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Pour un Module d'interrupteur mural filaire (2) un nouveau Bridge est nécessaire
À propos du Module d'interrupteur mural filaire (2)
Le module d'interrupteur mural filaire permet à vos lampes Philips Hue de rester allumées et accessibles, même lorsque l'interrupteur traditionnel est éteint. Le module est alimenté par secteur, aucune pile n'est nécessaire. Installé derrière votre interrupteur existant, le module vous permet de contrôler les lampes dans des pièces et des zones, ou de passer d'un scénario à l'autre en actionnant l'interrupteur. Le module d'interrupteur mural nécessite un Hue Bridge, qui fournit un réseau Zigbee fiable et vous permet ainsi de garder le contrôle de vos lampes, même lorsque le Wi-Fi est en panne.
- Garde les lampes Hue accessibles
- Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés
- Contrôlez des lampes, des pièces ou des zones
- Sans pile, câble neutre requis
- Bridge Hue requis
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103140555
Design et finition
- Couleur
- Blanc
- Matériaux
- Synthétique
Durée de vie
- Durée de vie nominale
- 25 000
Options/accessoires inclus
- Piles fournies
- Non
- Bride incluse
- Oui
- Télécommande Hue incluse
- Oui
- LED intégrée
- Non
- Mise à niveau via Philips Hue Bridge
- Oui
- Point focal
- Oui
- Point focal
- Oui
Garantie
- 2 ans
- Oui
Divers
- Conçu spécialement pour
- Chambre, Salle à manger, Fonctionnel, Entrée/Couloir, Bureau à domicile, Bureau d'étude, Séjour
- Style
- Fonctionnel
- Type
- Autre
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103140555
- Poids net
- 0,03 kg
- Poids brut
- 0,07 kg
- Hauteur
- 140 mm
- Longueur
- 88 mm
- Largeur
- 45 mm
- Code 12NC
- 929004297004
Consommation électrique
- Puissance
- 0,4
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 15,0 mm
- Longueur totale
- 41 mm
- Largeur totale
- 37,3 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Indice de protection
- IP20
- Classe de protection
- Classe III - Très basse tension de sécurité
- UL Emplacement humide/sec
- Dry location
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
L'ampoule
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 48 months after introduction date
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge
Autre
- Manuel d’utilisation
- Aucun manuel disponible
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement
FAQ
Quelle est la fonction du module d'interrupteur mural Hue ?
Le module d'interrupteur mural Hue peut être configuré selon différents modes de fonctionnement, selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez le régler pour déclencher différents scénarios en fonction de l'heure de la journée, pour faire défiler vos scénarios préférés par pressions répétées, pour activer toujours le même scénario, pour éteindre une partie ou la totalités des lampes de votre installation ou encore pour démarrer et arrêter des automatisations. Tout ceci peut être configuré via l'application Hue.
Combien de lampes Hue puis-je contrôler avec le module d'interrupteur mural Hue ?
Un module d'interrupteur mural Hue permet de contrôler jusqu'à deux pièces, une zone ou même toute votre installation d'éclairage connecté. C'est à vous de décider ! Si vous préférez ne contrôler qu'un sous-ensemble de lampes dans une pièce, nous vous recommandons de créer d'abord une zone à partir de ces lampes. Vous bénéficierez ainsi d'une plus grande flexibilité pour créer et sélectionner des scénarios pour ces lampes.
Où puis-je installer le module d'interrupteur mural Hue ?
Le module d'interrupteur mural Hue est conçu pour s'insérer dans le boîtier électrique situé derrière vos interrupteurs muraux. Assurez-vous que ces emplacements se trouvent à portée de votre installation.
Comment puis-je rétablir les paramètres d'usine de mon module d'interrupteur mural Hue ?
Si vous souhaitez rétablir la configuration par défaut du module d'interrupteur mural Hue ou si vous essayez de supprimer des comportements indésirables, accédez à l'écran de modification de votre appareil et appuyez sur le bouton Réinitialiser. Si le problème persiste, vous pouvez supprimer l'interrupteur de l'application Hue et réinitialiser physiquement l'appareil en appuyant sur le bouton de configuration pendant plus de 10 secondes, puis l'ajouter à nouveau via l'application Hue.
Puis-je utiliser le module d'interrupteur mural Hue avec des automatisations ?
Oui ! Les boutons de module d'interrupteur mural peuvent être configurés pour déclencher des lampes ou des automatisations. Si vous sélectionnez des automatisations, vous aurez la possibilité de démarrer et/ou d'arrêter n'importe quelle automatisation pouvant être activée manuellement via l'application. Par exemple, vous pouvez définir le démarrage de l'automatisation Simuler une présence chaque fois que vous sortez.
Comment puis-je ajouter mon module d'interrupteur mural Hue à mon installation Hue ?
Pour ajouter un module d'interrupteur mural Hue à votre installation, accédez à l'application Hue > Paramètres > Appareils, puis appuyez sur le bouton + (plus).
Puis-je utiliser un module d'interrupteur mural Hue pour contrôler mes lampes d'extérieur ?
Oui. Vous pouvez configurer un module d'interrupteur mural Hue pour contrôler vos lampes d'extérieur Hue via l'application Hue. Cependant, le module est conçu pour rester à l'intérieur. Assurez-vous donc de l'utiliser uniquement à l'intérieur.