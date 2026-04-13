Variateur filaire pour lampes non connectées

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Gros plan de l'avant de Hue Variateur filaire pour lampes non connectées
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À propos du Variateur filaire pour lampes non connectées

Ce produit est destiné aux lampes non connectées. Ajoutez vos lampes variables non connectées à votre écosystème Philips Hue, et contrôlez-les comme vos lampes Hue. L'interrupteur avec variateur filaire permet de contrôler la plupart des lampes traditionnelles, en plus des lampes Hue existantes. Inutile de remplacer vos lustres anciens ou vos luminaires design. Transformez vos lampes adorées en lampes connectées ! Vous pourrez gérer vos lampes dans l'application Hue, avec un assistant vocal ou directement depuis l'interrupteur. Automatisez selon vos routines quotidiennes et ajoutez des lampes dans vos scénarios. Se charge sur le courant, inutile de remplacer les piles. Installez-le derrière votre interrupteur existant (un interrupteur poussoir est nécessaire) et profitez d’un contrôle fiable et réactif avec un Hue Bridge, même sans Wi-Fi. Pour plus d'informations : https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Transforme les lampes non connectées en lampes connectées
  • Contrôlez des lampes connectées et non connectées
  • Réglez des automatisations et des scénarios de lumière
  • Fonctionne avec ou sans câble neutre
  • Faites-en plus avec un Hue Bridge

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Interrupteur filaire (1 canal) pour lampes non connectées

Interrupteur filaire (1 canal) pour lampes non connectées

Ajoutez des lampes non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Bridge

€49,99

Créez un kit
Bridge Pro

Bridge Pro

Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Permet Hue Sync, MotionAware™
Donne accès aux commandes de toute la maison
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center

€99,99

Nouveau
Flamme B39 - Ampoule LED connectée E14

Flamme B39 - Ampoule LED connectée E14

Jusqu’à 500 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-faible à 0,2 %
Application et commande vocale
energy.link.label

€69,99

Créez un kit
Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)

Spots à encastrer Milliskin (lot de 3)

3 ampoules GU10 incluses
Diamètre de découpe 70 mm
Tête réglable
Faisceau intensif

€109,99

Créez un kit
Détecteur de mouvement Hue

Détecteur de mouvement Hue

Installation sans fil
Alimentée par batterie
Automatisez votre éclairage
Installez-le où vous le souhaitez

€44,99

Créez un kit
Détecteur extérieur

Détecteur extérieur

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Résistante aux intempéries
Automatisez votre éclairage

€59,99

Créez un kit
Lightstrip Flux 3 m

Lightstrip Flux 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 200 lumens
energy.link.label

€69,99

A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 3

A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 3

Jusqu’à 806 lumens
Essential lumière blanche
Gradation faible à 2 %​
Essential couleur ​
energy.link.label

€49,99

Créez un kit
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

€21,99

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