Interrupteur filaire (1 canal) pour lampes non connectées

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Gros plan de l'avant de Hue Interrupteur filaire (1canal) pour lampes non connectées
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À propos du Interrupteur filaire (1 canal) pour lampes non connectées

Ce produit est destiné aux lampes non connectées. Ajoutez vos lampes non connectées à votre écosystème Philips Hue pour pouvoir les contrôler comme vos lampes Hue. L'interrupteur filaire vous permet de contrôler la plupart des lampes et luminaires traditionnels en plus de vos lampes Hue existantes. Inutile de remplacer vos lustres anciens ou vos luminaires design. Transformez vos lampes adorées en lampes connectées ! Vous pourrez gérer vos lampes dans l'application Hue, avec un assistant vocal ou directement depuis l'interrupteur. Définissez des minuteries et programmes selon votre routine. Se charge sur le courant, inutile de remplacer les piles. Installez-le derrière votre interrupteur mural ou dans le plafond, au-dessus de votre luminaire, sur un fil neutre. Bénéficiez d’un contrôle fiable et réactif grâce au Hue Bridge, même sans Wi-Fi. Pour plus d'informations : https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Transforme les lampes non connectées en lampes connectées
  • Contrôlez des lampes connectées et non connectées
  • Réglez des minuteries et des programmes
  • Sans pile, câble neutre requis
  • Faites-en plus avec un Hue Bridge

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Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées) (2 packs)

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Garde les lampes Hue accessibles
Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés
Contrôlez des lampes, des pièces et des zones
Fonctionne sans pile

€79,99

Créez un kit
Bridge Pro

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Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Permet Hue Sync, MotionAware™
Donne accès aux commandes de toute la maison
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center

€99,99

Créez un kit
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

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Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

€21,99

Pack de 2 modules d'interrupteurs muraux Philips Hue

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S'installe derrière l'interrupteur existant
Sélection de scènes personnalisées
Contrôlez vos lampes Hue avec l’interrupteur existant
Hue Bridge requis

€79,99

Créez un kit
Détecteur de mouvement Hue

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Installation sans fil
Alimentée par batterie
Automatisez votre éclairage
Installez-le où vous le souhaitez

€44,99

A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 3

A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 3

Jusqu’à 806 lumens
Essential lumière blanche
Gradation faible à 2 %​
Essential couleur ​
energy.link.label

€49,99

Exclusif
Hue tap dial switch mini noir

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Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

€49,99

Adaptateur secteur Philips hue (entrée unique)

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Adaptateur secteur
Puissance jusqu’à 20 W
Noir
Pièce de rechange

€29,99

Exclusive
Lampe à poser portable Hue Go, édition spéciale

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Utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur
Contrôle via le Bluetooth
Disponible en exclusivité dans la boutique Hue
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€164,99

A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Commande par application ou par la voix
energy.link.label

€39,99

Nouveau
Flamme B39 - Ampoule LED connectée E14

Flamme B39 - Ampoule LED connectée E14

Jusqu’à 500 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-faible à 0,2 %
Précision Chromasync™
energy.link.label

€159,99

Sphérique - Ampoule connectée E14

Sphérique - Ampoule connectée E14

Lumière blanche froide à chaude
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€34,99

Nouveau
Flamme B39 - Ampoule LED connectée E14

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Jusqu’à 500 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-faible à 0,2 %
Application et commande vocale
energy.link.label

€69,99

Kit de démarrage Essential : 4 ampoules connectées E27 (806 lm)

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Jusqu’à 806 lumens
Lampe couleur Essential
Gradation faible à 2 %​
Hue Bridge inclus

€119,99

Applique murale extérieure Nyro

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LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€144,99

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