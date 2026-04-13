Lampe fine encastrée 90 mm, lot de 3

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Gros plan de l'avant de HueWhite and ColorAmbiance Lampe fine encastrée 90mm, lot de 3
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À propos du Lampe fine encastrée 90 mm, lot de 3

Grâce à son profil mince, la lampe fine encastrée Philips Hue vous permet d'ajouter un éclairage encastré dans n'importe quelle pièce, notamment celles avec des faux plafonds. L'angle du faisceau extensif et le flux lumineux élevé vous permettent d'éclairer des espaces encore plus grands.

  • Lumière blanche et colorée réglable
  • Correspondance précise des couleurs Chromasync™
  • 1 000 lumens
  • Étanche et résistant à l'humidité (IP44)
  • Connectivité Bluetooth et Hue Bridge
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