Flamme B39 - Ampoule LED connectée E14

Nouveau
Gros plan de l'avant de Hue White Flamme B39 - Ampoule LED connectée E14
Momentanément en rupture de stock

Vous souhaitez savoir quand il sera de retour ?

Inscrivez-vous pour recevoir un e-mail lorsque ce produit sera de nouveau en stock. Nous ne vous enverrons cet e-mail qu’une seule fois - consultez notre déclaration de confidentialité pour plus de détails.

Avis concernant la confidentialité Philips Hue
  • Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
  • Livraison gratuite à partir de 50 €
  • Retour gratuit sous 30 jours
  • Garantie 2 ans

À propos du Flamme B39 - Ampoule LED connectée E14

Style traditionnel et caractéristiques modernes de l’éclairage intelligent avec la flamme blanc chaud Philips Hue. Profitez d'un éclairage doux aux nuances blanc chaud pour une ambiance et une décoration parfaites. La gradation basse permet de réduire l'intensité de l'ampoule à seulement 2 % de sa luminosité totale. L'ampoule est désormais plus efficace que la génération précédente, tandis que la compatibilité Matter permet une connectivité transparente avec d'autres appareils intelligents. Contrôlez vos appareils via l'application Hue ou commande vocale avec un assistant intelligent. Encore plus de fonctions d'éclairage intelligent avec un Hue Bridge : contrôle à distance, automatisations et simulation de présence.

  • Jusqu’à 470 lumens
  • Lumière blanche chaude et douce
  • Luminosité variable jusqu'à 0,2 %
  • Application et commande vocale
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay