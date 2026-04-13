Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + Hue Bridge

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  • Retour gratuit sous 30 jours
  • Garantie 2 ans

À propos du Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + Hue Bridge

Déverrouillez l'ensemble des fonctionnalités de l'éclairage connecté. Grâce au Hue Bridge et des ampoules GU10, vous obtenez la bonne nuance de lumière blanche de chaud à froid à chaque moment de la journée.

  • Lumière blanche de chaud à froid
  • Ajoutez jusqu'à 50 lumières
  • Commande vocale, avec l'application ou les accessoires
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