luci per la sicurezza: una guida completa

1 settembre 2023

Un'illuminazione per la sicurezza efficace non significa più installare qualche luce qua e là. Con l'avvento dei sistemi di illuminazione per la casa connessa, proteggere la tua casa non è mai stato più semplice o più efficace. Scopri come l'illuminazione connessa e il sistema di sicurezza domestica Philips Hue, che include luci, sensori e videocamere di sicurezza, possono rendere la tua casa più sicura regalandoti una tranquillità senza pari. 

Cos'è l'illuminazione per la sicurezza?

L'illuminazione per la sicurezza è progettata per rilevare e scoraggiare potenziali intrusi, contribuendo a migliorare la sensazione di sicurezza in casa. Oggi, le luci per la sicurezza domestica vanno ben oltre la semplice illuminazione delle aree all'interno e intorno alla casa. Ora possono essere connesse.

Un sistema di sicurezza domestica connesso può accendere e spegnere le luci secondo una programmazione prestabilita per dare l'impressione che tu sia in casa, può rilevare e analizzare chi e cosa si avvicina alla tua casa, registrare e inviare attività sospette direttamente al tuo dispositivo mobile e molto altro. Queste luci per la sicurezza sono più intelligenti e reattive e assicurano un approccio più integrato che aiuta a scoraggiare l'attenzione indesiderata.

Quali sono i diversi tipi di illuminazione per la sicurezza?

Esistono molti tipi diversi di luci per la sicurezza, ma la maggior parte rientra in una di queste due categorie: luci per la sicurezza per interni e luci per la sicurezza per esterni.

luci per la sicurezza per interni

Il sistema di illuminazione della tua casa è già di per sé un potente strumento per la sicurezza. Tutte le luci che usi per illuminare uno spazio o decorare una stanza contribuiscono anche a creare l'impressione che ci sia qualcuno in casa, anche se non è così.

Con Philips Hue Secure, le luci per la sicurezza per la casa connessa possono andare oltre le funzioni di base. L'automazione della simula presenza accende e spegne automaticamente le luci nelle stanze che scegli, dando a chi è fuori l'impressione che in casa ci sia qualcuno.

In più, Philips Hue Secure ti consente di attivare le luci come un "allarme": se i sensori o la fotocamera rilevano un movimento, puoi accendere le luci in bianco brillante o, se hai luci a colori, in rosso. 

Una telecamera di sicurezza connessa Philips Hue Secure che può attivare l'illuminazione per la sicurezza

luci per la sicurezza per esterni

Proprio come il sistema di illuminazione per interni, anche le luci per la sicurezza per esterni possono creare l'impressione che ci sia qualcuno in casa anche quando non è così. Gli apparecchi per illuminazione per la sicurezza quali proiettori e luci del vialetto possono essere abbinati a videocamere, sensori di movimento e sensori di contatto per analizzare e adattarsi a diversi tipi di movimento e condizioni di illuminazione. Insieme, possono aiutare a prevenire l'accesso non autorizzato, aumentare la visibilità notturna e accrescere il senso di sicurezza nelle aree esterne.

Un sensore per esterni Philips Hue montato su un palo di legno in un giardino

Quali sono i punti migliori dove installare delle luci per la sicurezza?

Posizionare le luci per la sicurezza in modo strategico è fondamentale per massimizzarne l'efficacia. Ecco alcuni dei punti migliori da prendere in considerazione:

-   Punti di accesso: le luci vicine a punti di accesso quali porte, finestre, garage e anche percorsi, passerelle e vialetti possono scoraggiare l'accesso non autorizzato.

-   Punti bui: puoi utilizzare delle luci che vengono attivate dal movimento per attirare l'attenzione sui punti ciechi intorno alla tua proprietà dove l'accesso indesiderato potrebbe passare inosservato.

-   Aree di parcheggio e deposito: assicurati che queste aree siano ben illuminate per aumentare la sensazione di sicurezza.

Il posizionamento specifico delle luci per la sicurezza dipende anche dal layout e dalle caratteristiche della tua proprietà, ed è meglio riconoscere le potenziali vulnerabilità e pianificare l'illuminazione per la sicurezza di conseguenza.

Come si scelgono le luci per la sicurezza per esterni?

Il primo passo nella scelta delle luci per la sicurezza per esterni è verificare se le luci che desideri installare sono compatibili con il tuo sistema di illuminazione per esterni. Ad esempio, con l'illuminazione per esterni a bassa tensione di Philips Hue, le luci per esterni possono essere collegate all'adattatore a bassa tensione incluso senza complicati cablaggi.

Ecco altri elementi da considerare con le luci per la sicurezza per esterni:

-    Luminosità e portata: stabilisci quanto deve essere luminosa la tua luce di sicurezza valutando l'emissione in lumen.

-    Rilevamento del movimento: le luci che possono essere attivate dal movimento sono una caratteristica essenziale di un sistema di sicurezza. Poiché Philips Hue Secure può essere utilizzato con tutte le tue luci, per interni e per esterni, questo lo rende un sistema di illuminazione per la sicurezza ancora più flessibile e completo.

-    Impostazioni intelligenti: non tutti i sistemi di sicurezza domestica sono connessi. Philips Hue Secure si basa sul sistema di illuminazione intelligente esistente, quindi ti offre accesso a tutte le funzioni connesse del sistema, oltre a funzioni di sicurezza appositamente create per renderlo più efficace. 

Quanto devono essere luminose le luci per la sicurezza per esterni?

Nella maggior parte dei casi, le luci per la sicurezza sono più luminose rispetto alle luci per uso generico. Ci sono ovviamente delle eccezioni, come le luci di percorso, che oltre a illuminare hanno il duplice scopo di guidarti attraverso le aree buie.

I proiettori tendono a offrire un'illuminazione più ampia. La videocamera con proiettore è dotata sia di un proiettore sia di una videocamera di sicurezza e ha un'emissione fino a 2250 lumen. Se è vero che alcune luci per la sicurezza possono essere anche più luminose, questa emissione in lumen ti permette di utilizzare i tuoi proiettori per due scopi: una luce per uso generico che può illuminare il tuo spazio senza essere eccessivamente luminosa e una luce di sicurezza sufficientemente luminosa da scoraggiare gli intrusi.

In più, puoi regolare facilmente l'intensità di tutte le lampade Philips Hue e programmarle per accendersi alla luminosità desiderata, al livello di luce di cui hai bisogno.

Con quale frequenza devo ispezionare e riparare le luci per la sicurezza esterne?

Anche se non esiste una tempistica definita, suggeriamo di ispezionare e riparare le luci per la sicurezza esterne ogni tre mesi circa. Nel tempo, è inevitabile che sulle luci per la sicurezza per esterni si accumulino insetti e sporco, che possono comprometterne le prestazioni. Effettuando regolarmente la manutenzione e la pulizia delle luci per la sicurezza per esterni, avrai la garanzia che continueranno a funzionare in modo ottimale e saranno meno suscettibili ai problemi. 

