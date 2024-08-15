L'illuminazione per la sicurezza è progettata per rilevare e scoraggiare potenziali intrusi, contribuendo a migliorare la sensazione di sicurezza in casa. Oggi, le luci per la sicurezza domestica vanno ben oltre la semplice illuminazione delle aree all'interno e intorno alla casa. Ora possono essere connesse.

Un sistema di sicurezza domestica connesso può accendere e spegnere le luci secondo una programmazione prestabilita per dare l'impressione che tu sia in casa, può rilevare e analizzare chi e cosa si avvicina alla tua casa, registrare e inviare attività sospette direttamente al tuo dispositivo mobile e molto altro. Queste luci per la sicurezza sono più intelligenti e reattive e assicurano un approccio più integrato che aiuta a scoraggiare l'attenzione indesiderata.