Il primo passo nella scelta delle luci per la sicurezza per esterni è verificare se le luci che desideri installare sono compatibili con il tuo sistema di illuminazione per esterni. Ad esempio, con l'illuminazione per esterni a bassa tensione di Philips Hue, le luci per esterni possono essere collegate all'adattatore a bassa tensione incluso senza complicati cablaggi.
Ecco altri elementi da considerare con le luci per la sicurezza per esterni:
- Luminosità e portata: stabilisci quanto deve essere luminosa la tua luce di sicurezza valutando l'emissione in lumen.
- Rilevamento del movimento: le luci che possono essere attivate dal movimento sono una caratteristica essenziale di un sistema di sicurezza. Poiché Philips Hue Secure può essere utilizzato con tutte le tue luci, per interni e per esterni, questo lo rende un sistema di illuminazione per la sicurezza ancora più flessibile e completo.
- Impostazioni intelligenti: non tutti i sistemi di sicurezza domestica sono connessi. Philips Hue Secure si basa sul sistema di illuminazione intelligente esistente, quindi ti offre accesso a tutte le funzioni connesse del sistema, oltre a funzioni di sicurezza appositamente create per renderlo più efficace.