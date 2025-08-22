Assistenza

All'interno del sistema di sicurezza domestica Hue

Il sistema di sicurezza domestica Hue va oltre le telecamere e le notifiche. Grazie a Hue Bridge, le luci possono reagire alle attività, accendendosi automaticamente o attivando allarmi luminosi e acustici. Tutto gestito in un'unica app.

Come funziona il nostro sistema di sicurezza domestica

Secure camera montata sopra una porta d'ingresso

Scoraggia gli ospiti indesiderati

Che tu stia uscendo di casa o semplicemente andando a dormire, attiva il tuo sistema Secure con un tocco. Se vai via, non dimenticare di avviare l'automazione Simula presenza per far sembrare che tu sia a casa!

Donna che saluta, vista da una Secure Camera

Scopri chi c'è lì

Telecamere, sensori, videocitofoni e campanelli di sicurezza rilevano i movimenti nel loro campo visivo, reagendo immediatamente con luci e notifiche dell'app in base alle impostazioni.

Uomo che guarda un video dal suo smartphone con le cuffie

Ricevi immediatamente una notifica

Scopri esattamente dove e quando è stato rilevato un movimento tramite notifica inviata direttamente al tuo dispositivo mobile. Con il Secure plan, puoi perfino vedere se il movimento rilevato apparteneva a una persona, un animale, un veicolo o un pacco.

 

Coppia che esamina i filmati di sicurezza su un tablet

Verifica la tua risposta

Controlla live la visuale nel Centro sicurezza per vedere cosa (o chi!) ha attivato l'avviso di movimento e agisci di conseguenza. Se disponi di un Secure plan, puoi anche controllare la cronologia video salvata nella sequenza temporale.

Sagoma sospetta che si avvicina alla porta sul retro

Scoraggia le potenziali minacce

Sembra sospetto? Attiva un allarme che fa lampeggiare le luci o fa suonare la sirena sulla tua videocamera Secure con un tocco nell'app. Puoi anche usare la conversazione bidirezionale per mettere in guardia un potenziale intruso o semplicemente salutare una faccia amica.

L'app Hue mostra i dispositivi Hue Secure attivati con un video in diretta di un portico registrato da una telecamera Hue Secure 2K.

Controllo completo della sicurezza e dell'illuminazione domestica in un'unica app

L'app Hue ti offre il controllo completo sulla tua sicurezza e illuminazione intelligenti. Gestisci le telecamere Hue, i videocitofoni e i sensori, ricevi notifiche istantanee e attiva automazioni o allarmi, direttamente dal tuo telefono. Abbinalo alle luci intelligenti per migliorare la sicurezza e personalizzare la configurazione, tutto in un'unica app.

Un hub per la casa connessa Hue Bridge Pro nero

Passa a Hue Bridge Pro: rendi le tue luci sensibili al movimento

Rendi le tue luci più intelligenti con Hue Bridge Pro. Trasformale in sensori che si attivano con il movimento, inviano notifiche e accendono le luci. Inoltre, puoi sbloccare allarmi luminosi, simulazioni di presenza e altre funzioni luminose, il tutto dal sistema di cui ti fidi già.

Mani che regolano una telecamera Secure bianca con supporto da tavolo

La tua privacy, la nostra priorità

Crittografia end-to-end. Autenticazione a due fattori. Una passphrase univoca per accedere ai videoclip e alla cronologia. Philips Hue Secure è stato progettato pensando alla tua privacy. Vuoi saperne di più su come gestiremo i tuoi dati?

Domande e risposte sui sistemi di sicurezza domestica

