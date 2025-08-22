Il sistema di sicurezza domestica Hue va oltre le telecamere e le notifiche. Grazie a Hue Bridge, le luci possono reagire alle attività, accendendosi automaticamente o attivando allarmi luminosi e acustici. Tutto gestito in un'unica app.
All'interno del sistema di sicurezza domestica Hue
Scoraggia gli ospiti indesiderati
Che tu stia uscendo di casa o semplicemente andando a dormire, attiva il tuo sistema Secure con un tocco. Se vai via, non dimenticare di avviare l'automazione Simula presenza per far sembrare che tu sia a casa!
Scopri chi c'è lì
Telecamere, sensori, videocitofoni e campanelli di sicurezza rilevano i movimenti nel loro campo visivo, reagendo immediatamente con luci e notifiche dell'app in base alle impostazioni.
Ricevi immediatamente una notifica
Scopri esattamente dove e quando è stato rilevato un movimento tramite notifica inviata direttamente al tuo dispositivo mobile. Con il Secure plan, puoi perfino vedere se il movimento rilevato apparteneva a una persona, un animale, un veicolo o un pacco.
Verifica la tua risposta
Controlla live la visuale nel Centro sicurezza per vedere cosa (o chi!) ha attivato l'avviso di movimento e agisci di conseguenza. Se disponi di un Secure plan, puoi anche controllare la cronologia video salvata nella sequenza temporale.
Scoraggia le potenziali minacce
Sembra sospetto? Attiva un allarme che fa lampeggiare le luci o fa suonare la sirena sulla tua videocamera Secure con un tocco nell'app. Puoi anche usare la conversazione bidirezionale per mettere in guardia un potenziale intruso o semplicemente salutare una faccia amica.
Controllo completo della sicurezza e dell'illuminazione domestica in un'unica app
L'app Hue ti offre il controllo completo sulla tua sicurezza e illuminazione intelligenti. Gestisci le telecamere Hue, i videocitofoni e i sensori, ricevi notifiche istantanee e attiva automazioni o allarmi, direttamente dal tuo telefono. Abbinalo alle luci intelligenti per migliorare la sicurezza e personalizzare la configurazione, tutto in un'unica app.
Passa a Hue Bridge Pro: rendi le tue luci sensibili al movimento
Rendi le tue luci più intelligenti con Hue Bridge Pro. Trasformale in sensori che si attivano con il movimento, inviano notifiche e accendono le luci. Inoltre, puoi sbloccare allarmi luminosi, simulazioni di presenza e altre funzioni luminose, il tutto dal sistema di cui ti fidi già.
La tua privacy, la nostra priorità
Crittografia end-to-end. Autenticazione a due fattori. Una passphrase univoca per accedere ai videoclip e alla cronologia. Philips Hue Secure è stato progettato pensando alla tua privacy. Vuoi saperne di più su come gestiremo i tuoi dati?
Domande e risposte sui sistemi di sicurezza domestica
Quali prodotti Philips Hue sono compatibili con una configurazione Secure?
Quali prodotti Philips Hue sono compatibili con una configurazione Secure?
Di cosa ho bisogno per iniziare a utilizzare le funzionalità di sicurezza di Philips Hue?
Di cosa ho bisogno per iniziare a utilizzare le funzionalità di sicurezza di Philips Hue?
Cosa posso fare con il mio videocitofono, il mio campanello e il mio sistema di sicurezza se penso che ci sia un intruso in casa mia?
Cosa posso fare con il mio videocitofono, il mio campanello e il mio sistema di sicurezza se penso che ci sia un intruso in casa mia?
In che modo un Hue Bridge migliora il mio sistema Secure?
In che modo un Hue Bridge migliora il mio sistema Secure?
Esiste una versione di prova gratuita delle funzionalità a pagamento, dei campanelli e delle suonerie del piano Secure?
Esiste una versione di prova gratuita delle funzionalità a pagamento, dei campanelli e delle suonerie del piano Secure?
Che cos'è un sistema di sicurezza domestica fai da te?
Che cos'è un sistema di sicurezza domestica fai da te?
Qual è il miglior sistema di sicurezza per la casa?
Qual è il miglior sistema di sicurezza per la casa?
Qual è il miglior sistema di allarme di sicurezza per le case?
Qual è il miglior sistema di allarme di sicurezza per le case?
Cos'è un sistema di allarme di sicurezza?
Cos'è un sistema di allarme di sicurezza?
Non riesci a trovare una risposta?
Non riesci a trovare una risposta?
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.