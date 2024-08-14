Ci sono alcune scene nella galleria delle scene di Philips Hue che sono considerate le opzioni più efficienti dal punto di vista energetico. Queste cinque scene si basano su un'illuminazione soffusa e molte di esse presentano il colore blu dell'illuminazione ad alta efficienza energetica.

1. Tokyo

2. Motown

3. Galassia

4. Luna rossa

5. Inizi

Queste scene possono ridurre la quantità di energia consumata dalle lampadine di oltre l'85%.⁴ Tokyo e Motown si trovano nella categoria Festa. Galassia e Luna rossa sono nella categoria Tranquillità, mentre Inizi è nella categoria Alba.