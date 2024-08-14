Assistenza
Suggerimenti per il risparmio energetico con luce connessa

Suggerimenti per il risparmio energetico con luce connessa

14 novembre 2022

Vuoi creare l'atmosfera? Dai un'occhiata. Vuoi immergerti in programmi TV, film, giochi e musica? Dai un'occhiata. Vuoi risparmiare energia? Dai un'occhiata! 

Progettiamo le nostre luci connesse Philips Hue sempre con un occhio di riguardo alla sostenibilità, dai materiali a lunga durata agli imballaggi privi di plastica. Se ti stai chiedendo come risparmiare energia in casa con l'illuminazione connessa Philips Hue, abbiamo condotto uno studio confrontando le varie impostazioni delle lampadine HueWhite and Color Ambiance, ed ecco i risultati.¹

Abbassa le luci per risparmiare energia

Grafico che mostra come l'attenuazione delle luci consente di risparmiare energia

C'è una quantità massima di energia, in termini di watt, che le tue lampadine possono consumare. Questo wattaggio massimo viene utilizzato quando le lampadine sono impostate su una determinata temperatura di colore e luminosità al 100%. Quindi, qualcosa di semplice come l'attenuazione delle luci fa risparmiare energia? La risposta è sì e può avere un grande impatto.

Diminuendo la luminosità della lampadina al 70% della sua luminosità massima, puoi ridurre la quantità di energia consumata dalla lampadina fino al 51%.² Anche attenuando un po' si riduce il suo consumo di energia. Per esempio, l'oscuramento di una lampadina al 90% di luminosità ne riduce anche il consumo energetico fino al 19%. 

Imposta le tue luci su colori a risparmio energetico

Grafico che mostra i colori dell'illuminazione ad alta efficienza energetica

La luce colorata non si limita a creare l'atmosfera: è anche uno dei nostri migliori consigli per risparmiare energia! L'impostazione delle lampadine Philips Hue su colori diversi dal bianco può ridurre il loro consumo energetico fino al 79%.³

Qual è il colore più efficiente dal punto di vista energetico? È il blu, non bianco freddo, quasi bluastro, quello che ottieni con una luce bianca da calda a fredda, ma i blu profondi che vedrai sulla ruota dei colori quando giochi con le lampadine Hue White and Color Ambiance. Altri colori di illuminazione ad alta efficienza energetica sono, in ordine di maggiore efficienza energetica: 

1. Blu
2. Rosso
3. Verde
4. Magenta
5. Ciano
6. Giallo

Usa scene a risparmio energetico

La galleria di scene Philips Hue è ricca di scene che utilizzano i milioni di colori offerti dalle luci Hue White and Color Ambiance. Non solo queste scene sono realizzate a mano dai lighting designer per darti la migliore atmosfera, ma possono anche essere efficienti dal punto di vista energetico.

Idea brillante : le scene sono già pronte, quindi puoi usarle subito. Crea automazioni che utilizzano queste scene o programma i tuoi interruttori dimmer, i pulsanti connessi e i selettori Tap per utilizzarli. In questo modo, quando vuoi essere efficiente dal punto di vista energetico, le lampadine e tutte le altre luci sono sempre impostate sul colore e sulla luminosità giusti. 

Le 5 scene più efficienti

Grafico che mostra le scene più efficienti dal punto di vista energetico

Ci sono alcune scene nella galleria delle scene di Philips Hue che sono considerate le opzioni più efficienti dal punto di vista energetico. Queste cinque scene si basano su un'illuminazione soffusa e molte di esse presentano il colore blu dell'illuminazione ad alta efficienza energetica. 

1. Tokyo
2. Motown
3. Galassia
4. Luna rossa
5. Inizi 

Queste scene possono ridurre la quantità di energia consumata dalle lampadine di oltre l'85%.⁴ Tokyo e Motown si trovano nella categoria Festa. Galassia e Luna rossa sono nella categoria Tranquillità, mentre Inizi è nella categoria Alba. 

Le scene più popolari

Grafico che mostra le scene più popolari e quanto sono efficienti dal punto di vista energetico

Quelle scene non sono il tuo stile? Non preoccuparti: le prime cinque scene più popolari nella galleria di scene Philips Hue sono anche molto efficienti dal punto di vista energetico.

1. Tramonto nella savana 
2. Tramonto tropicale
3. Aurora boreale
4. Fioritura primaverile
5. Soho 

Queste scene possono ridurre la quantità di energia utilizzata dalle lampadine oltre il 70%.⁵ La scena più efficiente dal punto di vista energetico di queste cinque scene popolari è l'aurora artica, che, ovviamente, utilizza il blu come uno dei suoi colori primari. Noterai come queste scene presentino anche molti dei colori che sono anche i colori di illuminazione più efficienti dal punto di vista energetico, quindi è facile capire perché sono nell'elenco!

Ottieni un'illuminazione quotidiana a risparmio energetico

Grafico che mostra le scene più popolari e quanto sono efficienti dal punto di vista energetico

Anche l'illuminazione di tutti i giorni può essere più efficiente dal punto di vista energetico. Tutte le scene nella categoria Predefinite, che devono essere utilizzate durante il giorno, consumano meno energia rispetto al consumo energetico massimo della lampadina. In ordine di maggiore efficienza energetica, queste sono le scene:⁶

1. Luce notturna
2. Riposo
3. Relax
4. Energia
5. Illumina e leggi (pareggio)
6. Concentrazione

Non importa quale sia l'umore o l'ora del giorno, puoi utilizzare Philips Hue come guida per l'illuminazione a risparmio energetico.  

Stiamo ancora ricercando ed esplorando altri modi per utilizzare la nostra illuminazione connessa per aiutarti a risparmiare energia, quindi tieni d'occhio il blog e i nostri canali di social media per idee sul risparmio energetico. Nel frattempo, scopri di più su come funziona Philips Hue.

¹, ², ³, ⁴, ⁵, ⁶ Queste cifre rappresentano la differenza raggiunta nel consumo di wattaggio con le nuove lampadine A60 Hue White and Color Ambiance E27 1100 alle impostazioni specificate rispetto a 4000 K al 100% di luminosità. I risparmi effettivi variano a seconda delle specifiche del prodotto e del livello di regolazione.

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay