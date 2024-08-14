14 novembre 2022
Vuoi creare l'atmosfera? Dai un'occhiata. Vuoi immergerti in programmi TV, film, giochi e musica? Dai un'occhiata. Vuoi risparmiare energia? Dai un'occhiata!
Progettiamo le nostre luci connesse Philips Hue sempre con un occhio di riguardo alla sostenibilità, dai materiali a lunga durata agli imballaggi privi di plastica. Se ti stai chiedendo come risparmiare energia in casa con l'illuminazione connessa Philips Hue, abbiamo condotto uno studio confrontando le varie impostazioni delle lampadine HueWhite and Color Ambiance, ed ecco i risultati.¹