Quando associ Philips Hue a Apple Home, puoi utilizzare Siri per controllare le tue luci con la voce.
Di quali comandi vocali Siri hai bisogno?
I 10 comandi di Siri più popolari per Philips Hue
- Accendi le luci.
- Spegni le luci.
- Spegni le luci al piano terra.
- Accendi al massimo le luci del soggiorno.
- Regola al 50% la luminosità al piano terra.
- Quali luci sono accese in soggiorno?
- Rendi blu le luci in camera da letto.
- Buongiorno.
- Buonanotte.
- Attiva Lettura in soggiorno.
Comandi Siri di base
- Trova tutte le mie luci Hue.
- Accendi la luce della scrivania.
- Le luci al piano terra sono accese?
- Rendi il soggiorno più luminoso.
Comandi colore Siri
- Trasforma il soggiorno in azzurro.
- Imposta le luci dell'ingresso su oro.
- Rendi le mie luci verde lime.
- Imposta le luci della stanza familiare su viola.
- Rendi rosa la mia lampada del comodino.
- Accendi le luci della cucina in arancione.
Le lampade connesse Philips Hue offrono 16 milioni di colori, quindi puoi scatenare al massimo la tua creatività quando chiedi a Siri di impostare i colori. Scegli i colori più particolari per personalizzare davvero la tua casa, ad esempio cremisi, rosa salmone, turchese, ciano, azzurro cielo, magenta, chartreuse o lavanda.
Comandi per scene luminose e ricette
- Imposta le luci in cucina su Energia.
- Accendi Alba sul mare in soggiorno.
- Imposta Tramonto nella savana nello studio.
- Accendi Paesaggio autunnale in tavernetta.
- Imposta la camera da letto su Laguna blu.
Oltre a un singolo colore, puoi utilizzare i comandi vocali per impostare ricette luminose, programmate appositamente dai lighting designer per offrirti la luce ideale per le tue attività quotidiane, o scene che offrono una combinazione di colori. Prima di poter utilizzare questi comandi, devi salvare in HomeKit le scene che desideri utilizzare.
Comandi di Hue sync box
- Accendi la Hue sync box.
- Spegni la Hue sync box.
- Imposta la Hue sync box su inizio.
- Imposta la Hue sync box su stop.
- Imposta la Hue sync box su PlayStation 4.
- Imposta l'intensità Hue sync box su delicato.
- Imposta l'intensità della Hue sync box su moderato.
- Imposta la Hue sync box su intensità alta.
- Imposta la Hue sync box su intenso.
- Imposta la Hue sync box su gioco/video/musica.