Comandi vocali Siri per Philips Hue

Comandi vocali Siri per Philips Hue

Quando associ Philips Hue a Apple Home, puoi utilizzare Siri per controllare le tue luci con la voce.

I 10 comandi di Siri più popolari per Philips Hue

  • Accendi le luci.
  • Spegni le luci.
  • Spegni le luci al piano terra.
  • Accendi al massimo le luci del soggiorno.
  • Regola al 50% la luminosità al piano terra.
  • Quali luci sono accese in soggiorno?
  • Rendi blu le luci in camera da letto.
  • Buongiorno.
  • Buonanotte.
  • Attiva Lettura in soggiorno.

Comandi Siri di base

  • Trova tutte le mie luci Hue.
  • Accendi la luce della scrivania.
  • Le luci al piano terra sono accese?
  • Rendi il soggiorno più luminoso.

Comandi colore Siri

  • Trasforma il soggiorno in azzurro.
  • Imposta le luci dell'ingresso su oro.
  • Rendi le mie luci verde lime.
  • Imposta le luci della stanza familiare su viola.
  • Rendi rosa la mia lampada del comodino.
  • Accendi le luci della cucina in arancione.

Le lampade connesse Philips Hue offrono 16 milioni di colori, quindi puoi scatenare al massimo la tua creatività quando chiedi a Siri di impostare i colori. Scegli i colori più particolari per personalizzare davvero la tua casa, ad esempio cremisi, rosa salmone, turchese, ciano, azzurro cielo, magenta, chartreuse o lavanda.

Comandi per scene luminose e ricette

  • Imposta le luci in cucina su Energia.
  • Accendi Alba sul mare in soggiorno.
  • Imposta Tramonto nella savana nello studio.
  • Accendi Paesaggio autunnale in tavernetta.
  • Imposta la camera da letto su Laguna blu.

Oltre a un singolo colore, puoi utilizzare i comandi vocali per impostare ricette luminose, programmate appositamente dai lighting designer per offrirti la luce ideale per le tue attività quotidiane, o scene che offrono una combinazione di colori. Prima di poter utilizzare questi comandi, devi salvare in HomeKit le scene che desideri utilizzare.

Comandi di Hue sync box

  • Accendi la Hue sync box.
  • Spegni la Hue sync box.
  • Imposta la Hue sync box su inizio.
  • Imposta la Hue sync box su stop.
  • Imposta la Hue sync box su PlayStation 4.
  • Imposta l'intensità Hue sync box su delicato.
  • Imposta l'intensità della Hue sync box su moderato.
  • Imposta la Hue sync box su intensità alta.
  • Imposta la Hue sync box su intenso.
  • Imposta la Hue sync box su gioco/video/musica.
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay