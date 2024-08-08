Assistenza
Accessori per l'illuminazione intelligente

Accessori per l'illuminazione intelligente

Attiva le luci con il movimento. Imposta una scena premendo un pulsante. Ricevi avvisi di movimento istantanei. Gli accessori connessi rendono l'illuminazione ancora più smart e ti semplificano la vita.

38 prodotti
Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Hue Bridge

Hue

Hue Bridge
Configurazione semplice
Controllo connesso
Aggiungi fino a 50 luci
Controlla con la voce
Primo piano della parte anteriore di Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Hue

Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Sincronizza le lampade con il contenuto della TV a 8K e 60 Hz e a 4K e 120 Hz
Con certificazione HDMI 2.1
Crea una sincronizzazione di colori 1:1 con il contenuto sullo schermo
Collega fino a 10 lampade Philips Hue

Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Sensore da esterno

Hue

Sensore da esterno
Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Impermeabile
Automatizza le luci
Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Hue Motion Sensor

Hue

Hue Motion Sensor
Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Automatizza le luci
Da montare dove vuoi
Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Hue Dimmer switch (ultimo modello)

Hue

Hue Dimmer switch (ultimo modello)
Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Facile accesso alle scene di luce
Usalo come telecomando
Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Tap dial switch

Hue

Tap dial switch
Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Facile accesso alle scene di luce
Usalo come telecomando
Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Hue Smart button

Smart Button

Hue Smart button
Alimentazione a batteria
45 mm
Design opaco
Fissa magneticamente o con supporto
Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Wall Switch Module Philips Hue confezione da 2

Hue

Wall Switch Module Philips Hue confezione da 2
Si installa dietro interruttore esistente
Selezione della scena personalizzata
Controlla le luci Hue con l'interruttore esistente
Hue Bridge necessario
Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Wall Switch Module Philips Hue

Hue

Wall Switch Module Philips Hue
Si installa dietro interruttore esistente
Selezione della scena personalizzata
Controlla le luci Hue con l'interruttore esistente
Esclusivo
Primo piano della parte anteriore di Specifiche dell'interruttore Hue Tap:

Accessorio

Specifiche dell'interruttore Hue Tap:
Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Facile accesso alle scene di luce
Usalo come telecomando
Esclusivo
Primo piano della parte anteriore di Corda per lampadine a filamento di dimensioni larghe bianca

Hue

Corda per lampadine a filamento di dimensioni larghe bianca
Adatta per lampadine a filamento
Bianche
Fatta con materiale riciclato
Aggiustabile fino ad una altezza di 175cm
Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Smart plug

Hue

Smart plug
Aggiungi qualsiasi luce al tuo sistema Hue
Controllo immediato tramite Bluetooth
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Guida agli accessori per lampade connesse

Ho bisogno di un Hue Bridge?

Cosa puoi fare con un sensore di movimento?

Cos'è una smart plug?

Quali sono i migliori accessori per l'illuminazione connessa?

Cos'è Hue Bridge?

Cosa puoi fare con Hue Motion sensor connesso?

Qual è la differenza tra un sensore di contatto e un sensore di movimento?

Come si usa un interruttore per lampade connesse?

Scopri gli accessori per l'illuminazione connessa

Come utilizzare Hue Motion sensor per lampade smart

Come utilizzare Hue Motion sensor per lampade smart

Personalizza i dispositivi Hue Motion sensor per interni ed esterni, uno degli accessori per luci smart più famosi, per gestire il funzionamento delle lampade smart.

Scopri di più
Come installare un Philips Hue Dimmer switch

Come installare un Philips Hue Dimmer switch

Usa la nostra guida passo-passo per installare un Hue Dimmer switch e approntare in modo semplice e rapido gli accessori del sistema di illuminazione smart.

Scopri di più
Come aggiungere accessori per lampade smart ai sistemi Philips Hue

Come aggiungere accessori per lampade smart ai sistemi Philips Hue

Scopri di più sull'aggiunta di accessori smart al sistema di illuminazione smart Philips Hue.

Scopri di più

Ottieni informazioni sulla garanzia

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

