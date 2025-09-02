* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Bridge Pro
La nuova generazione dello Hue smart hub. Alimentato da un chip in grado di eseguire algoritmi complessi e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, è più veloce e più potente che mai. Trasforma le tue luci in sensori di movimento con MotionAware™, unisci la sicurezza alle luci e altro ancora.
Prodotti in primo piano
- Supporta 150+ luci, 50+ accessori
- Usa le luci come sensori di movimento con MotionAware™
- Sblocca l'illuminazione surround Hue Sync e l'integrazione della sicurezza
- Compatibile con Apple Home Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings
- Crittografia avanzata con Zigbee Trust Center
Prodotti di tendenza
Hue White and Color Ambiance
Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
€ 139,90
Hue White and Color Ambiance
Lampada da terra Signe gradient
€ 329,90
Hue White and Color Ambiance
Gradient Lightstrip da 2 metri
€ 159,90
Hue White and Color Ambiance
A60 - lampadina connessa E27 - 1100 (confezione da 2)
€ 109,90
€ 65,99
Hue White and Color Ambiance
A60 - lampadina connessa E27 - 800 (confezione da 4)
€ 199,90
Hue White and Color Ambiance
A60 - lampadina connessa E27 - 800 (confezione da 3)
€ 149,90
Hue
Hue Motion Sensor
€ 44,90
Hue White and Color Ambiance
Lampada da tavolo Signe gradient
€ 219,90
Hue
Hue Dimmer switch (ultimo modello)
€ 21,90
Hue White Ambiance
GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)
€ 69,90
Hue White Ambiance
GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)
€ 49,90
Hue White and Color Ambiance
GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)
€ 109,90
Hue White and Color Ambiance
GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)
€ 159,90
Sicurezza Zigbee
La tua privacy è la nostra priorità. Zigbee e Philips Hue impediscono l'accesso non autorizzato al tuo ecosistema smart light.
Hue MotionAware™
Questa nuova ed entusiasmante funzionalità esclusiva di Bridge Pro consente al tuo sistema di illuminazione di rispondere in modo intuitivo ai movimenti in casa. Utilizzando almeno 3 luci nella stessa stanza, puoi creare un'area di movimento che rileva la tua presenza e attiva tutte le luci che le assegni. Non è necessario alcun sensore di movimento separato.
Maggiore capacità, processore più veloce
Rispetto a Bridge, Bridge Pro offre una capacità 3 volte superiore, supporto per oltre 150 luci, oltre 50 accessori, 500 scene e tempi di risposta 5 volte più rapidi con il suo nuovo Hue Chip Pro.
Controllo di tutta la casa da qualsiasi luogo
Bridge e Bridge Pro consentono di accedere al tuo sistema casa connessa da qualsiasi luogo tramite l'app Hue. Controlla le luci, ricevi notifiche di sicurezza o semplicemente configura il tuo sistema in modo da eseguire una programmazione tramite automazioni.
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Sintetico