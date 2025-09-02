Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue Bridge Pro

Bridge Pro

La nuova generazione dello Hue smart hub. Alimentato da un chip in grado di eseguire algoritmi complessi e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, è più veloce e più potente che mai. Trasforma le tue luci in sensori di movimento con MotionAware™, unisci la sicurezza alle luci e altro ancora.

Prodotti in primo piano

  • Supporta 150+ luci, 50+ accessori
  • Usa le luci come sensori di movimento con MotionAware™
  • Sblocca l'illuminazione surround Hue Sync e l'integrazione della sicurezza
  • Compatibile con Apple Home Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings
  • Crittografia avanzata con Zigbee Trust Center
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Ricerca prodotto manuale

Sicurezza Zigbee

Sicurezza Zigbee

La tua privacy è la nostra priorità. Zigbee e Philips Hue impediscono l'accesso non autorizzato al tuo ecosistema smart light.

Hue MotionAware™

Hue MotionAware™

Questa nuova ed entusiasmante funzionalità esclusiva di Bridge Pro consente al tuo sistema di illuminazione di rispondere in modo intuitivo ai movimenti in casa. Utilizzando almeno 3 luci nella stessa stanza, puoi creare un'area di movimento che rileva la tua presenza e attiva tutte le luci che le assegni. Non è necessario alcun sensore di movimento separato.

Maggiore capacità, processore più veloce

Maggiore capacità, processore più veloce

Rispetto a Bridge, Bridge Pro offre una capacità 3 volte superiore, supporto per oltre 150 luci, oltre 50 accessori, 500 scene e tempi di risposta 5 volte più rapidi con il suo nuovo Hue Chip Pro.   

Controllo di tutta la casa da qualsiasi luogo

Controllo di tutta la casa da qualsiasi luogo

Bridge e Bridge Pro consentono di accedere al tuo sistema casa connessa da qualsiasi luogo tramite l'app Hue. Controlla le luci, ricevi notifiche di sicurezza o semplicemente configura il tuo sistema in modo da eseguire una programmazione tramite automazioni.

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Nera

  • Materiale

    Sintetico

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Assorbimento

Consumo energetico

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Bridge

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

