5 usi creativi per le lampadine che cambiano colore

01 marzo 2024

Le lampadine intelligenti che cambiano colore sono note per la loro versatilità, i controlli facili e milioni di colori di luce, ma cosa puoi fare con tutti quei colori? Scopri tutti questi modi innovativi per ottenere il massimo dalle tue lampadine LED che cambiano colore.

Imposta scene dinamiche

Nella Philips Hue app (quella che alcuni potrebbero chiamare l'app per lampadine con luce di modifica del colore), puoi cambiare i colori e l'intensità della luce con scene dinamiche con estrema facilità. Seleziona una scena a colori che hai aggiunto a Le mie scene nella relativa galleria e tocca il pulsante di riproduzione visualizzato sulla scheda della scena. Puoi anche modificare la velocità con cui passare da un colore all'altro toccando l'icona dei tre puntini. Prova questa soluzione in occasione della tua prossima festa e arricchiscila con scene dinamiche!

Scopri la nuova generazione del divertimento

Per utilizzare al meglio le lampadine che cambiano colore con Philips Hue, avrai bisogno di Hue Bridge, che ti offre la suite completa delle funzionalità per l'illuminazione connessa, tra cui la sincronizzazione, che sincronizza le luci che cambiano colore con i contenuti visualizzati sullo schermo e usa quello che appare sulla TV o sul computer per creare uno spettacolo di luci realmente unico. 

Crea un'atmosfera accattivante sincronizzando le luci con lo schermo. Puoi sincronizzare le luci connesse con la TV o con il PC collegandole alla relativa Philips Hue Play HDMI sync box. In alternativa, puoi installare l'app Hue Sync TV o scaricare l'app desktop Hue Sync sul tuo PC e creare un'esperienza visiva dinamica che completa i contenuti sullo schermo.

Un'idea brillante: devi organizzare una festa? Fai in modo che i tuoi ospiti si sentano coinvolti creando l'ambiente perfetto abbinando luci che cambiano colore alla tua playlist. Devi solo sincronizzare la tua musica con Spotify e potrai vede le luci danzare, accendersi, attenuarsi e cambiare colore al ritmo della musica.

Crea dettagli di design con le lampadine che cambiano colore

L'uso di lampade connesse che cambiano colore può sicuramente aiutarti a creare il mood giusto, ma può anche completare il design degli interni della tua casa. Proietta una luce colorata sotto le mensole della libreria con le lightstrip e crea una retroilluminazione suggestiva per libri e complementi d'arredo. Esalta un singolo elemento dirigendo la luce colorata su piante o opere d'arte oppure fai brillare la luce colorata sulle pareti nude per un originale effetto di illuminazione diffusa.

Usa le lampadine che cambiano colore come un timer

Invece di usare il suono fastidioso della sveglia, usa le lampadine a LED con luce che cambia colore. Inonda il soggiorno di luce viola per dire ai bambini che hanno tempo per un ultimo gioco prima di andare a dormire, quindi passa a una tonalità più intensa cinque minuti dopo per fargli capire che è arrivata l'ora della nanna. Se ti interessa l'ambiente, puoi usare le luci come timer, ad esempio, per non trascorrere più tempo del necessario sotto la doccia o per ricevere un'indicazione di aver superato il tempo limite impostato cambiandone il colore.

Porta all'aperto lampadine intelligenti che cambiano colore

Trasforma il tuo spazio esterno a seconda della situazione con scene di luce preimpostate nella Philips Hue app. Le lampadine per esterni che cambiano colore possono creare lo sfondo perfetto per una cena a base di sushi illuminando il tuo giardino con vivaci luci rosse, blu e viola della scena luminosa Osaka. Oppure puoi scacciare la malinconia post-vacanza portando in casa un po' di spiaggia con le scene Honolulu o Palm Beach o rinfrescarti in una notte umida con l'Aurora boreale.

