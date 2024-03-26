Nella Philips Hue app (quella che alcuni potrebbero chiamare l'app per lampadine con luce di modifica del colore), puoi cambiare i colori e l'intensità della luce con scene dinamiche con estrema facilità. Seleziona una scena a colori che hai aggiunto a Le mie scene nella relativa galleria e tocca il pulsante di riproduzione visualizzato sulla scheda della scena. Puoi anche modificare la velocità con cui passare da un colore all'altro toccando l'icona dei tre puntini. Prova questa soluzione in occasione della tua prossima festa e arricchiscila con scene dinamiche!