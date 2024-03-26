Per utilizzare al meglio le lampadine che cambiano colore con Philips Hue, avrai bisogno di Hue Bridge, che ti offre la suite completa delle funzionalità per l'illuminazione connessa, tra cui la sincronizzazione, che sincronizza le luci che cambiano colore con i contenuti visualizzati sullo schermo e usa quello che appare sulla TV o sul computer per creare uno spettacolo di luci realmente unico.
Crea un'atmosfera accattivante sincronizzando le luci con lo schermo. Puoi sincronizzare le luci connesse con la TV o con il PC collegandole alla relativa Philips Hue Play HDMI sync box. In alternativa, puoi installare l'app Hue Sync TV o scaricare l'app desktop Hue Sync sul tuo PC e creare un'esperienza visiva dinamica che completa i contenuti sullo schermo.
Un'idea brillante: devi organizzare una festa? Fai in modo che i tuoi ospiti si sentano coinvolti creando l'ambiente perfetto abbinando luci che cambiano colore alla tua playlist. Devi solo sincronizzare la tua musica con Spotify e potrai vede le luci danzare, accendersi, attenuarsi e cambiare colore al ritmo della musica.