Assistenza

Strisce LED smart Philips Hue

Una coppia seduta su un divano in un soggiorno con angoli e linee del soffitto illuminati dalla luce diretta di una striscia LED OmniGlow.

Più luminose, più vivaci e migliori che mai!
La tecnologia all'avanguardia incontra il design flessibile per creare un'illuminazione funzionale e d'atmosfera, adattandosi perfettamente a qualsiasi spazio.   

Acquista strisce LED

Strisce luminose per ogni stato d'animo, ogni spazio

Una striscia LED Omniglow che emette una luce diretta con sfumature rosa e viola.

Omniglow

Acquista Omniglow
Un salotto e un allestimento di illuminazione per l'intrattenimento televisivo illuminati da strisce LED Flux gradient che brillano nei toni del viola e del blu.

Flux

Acquista Flux
Un salotto e un allestimento di illuminazione per l'intrattenimento televisivo illuminati da strisce LED intelligenti che brillano con sfumature nei toni del viola e del blu.

Essential

Acquista Essential

Reinventa la tua casa con una sottile linea di luci

Confronta le strisce LED intelligenti Hue

Quali strisce LED sono più adatte alle tue esigenze? Scoprilo con questa rapida guida comparativa.

Flux

Acquista Flux

Flusso ultra-luminoso

Acquista ultra-luminose

Omniglow

Acquista Omniglow

Gradient bianco e a colori 

Tipo di LED 

RGBWWIC
RGBWWIC
RGBWWIC

Distribuzione della luce 

Indiretto
Indiretto
Diretto

Lumen

1200-2000 (a seconda della lunghezza) 
2900-6000 (a seconda della lunghezza) 
2400-4800 (a seconda della lunghezza) 

Stanza  

Soggiorno, camera da letto 
Cucina, sala da pranzo, studio, corridoio 
Adatto a qualsiasi stanza, possibilità di posizionamento illimitate

Design della striscia LED 

Guaina in silicone trasparente con LED visibili 
Guaina in silicone trasparente con LED visibili 
Manicotto in silicone opaco, nessun LED visibile, distribuzione uniforme della luce 

Posizionamento

Nascosto per effetto lavaggio parete 
Nascosto per effetto lavaggio parete 
Visibili per un'illuminazione diretta, nascoste per creare un effetto di illuminazione indiretta sulla parete

Protocollo di comunicazione 

Bluetooth / Zigbee 
Bluetooth / Zigbee 
Bluetooth / Zigbee 

Può essere tagliata su misura

I pezzi tagliati possono essere ricollegati  

Estendibile

Adatta a un'area di intrattenimento 

Durata

25.000 ore 
25.000 ore 
25.000 ore 

Confronta le strisce LED Hue Essential

La nostra conveniente gamma di strisce luminose Essential è un ottimo modo per iniziare o ampliare la tua configurazione. Utilizza la nostra pratica guida per confrontarli.

Striscia LED Essential

Acquista le strisce di luci Essential

Striscia LED Essential flessibile

Acquista le strisce di luci Flux

Gradient bianco e a colori 

Tipo di LED 

RGBIC
RGBIC

Distribuzione della luce 

Indiretto
Diretto

Stanza

Soggiorno, camera da letto
Soggiorno, studio, sala giochi

Design della striscia LED 

LED visibili con rivestimento protettivo, senza guaina
Rivestimento neon

Posizionamento 

Nascosto per effetto lavaggio parete
Posizionamento visibile, forme delle pareti

Può essere tagliata su misura

I pezzi tagliati possono essere ricollegati 

No
N/D

Estendibile

No
No

Adatta a un'area di intrattenimento 

Protocollo di comunicazione 

Bluetooth / Zigbee
Bluetooth / Zigbee

Durata

15.000 ore
15.000 ore

Le strisce LED Hue più vendute

Nuovo
Prolunga per striscia LED Hue Flux da 2 m

LIGHTSTRIPS

Prolunga per striscia LED Hue Flux da 2 m

€ 39,99

Nuovo
Striscia LED Essential Hue flessibile 5 m UE

Striscia LED

Striscia LED Essential Hue flessibile 5 m UE

€ 99,99

Nuovo
Connettore flessibile Hue Flux, confezione da 4

LIGHTSTRIPS

Connettore flessibile Hue Flux, confezione da 4

€ 29,99

Al momento esaurito

Promozione
Striscia di luci neon da esterni 5 m

LIGHTSTRIPS

Striscia di luci neon da esterni 5 m

€ 199,99

Nuovo
Connettore angolare Hue Flux, confezione da 4

LIGHTSTRIPS

Connettore angolare Hue Flux, confezione da 4

€ 19,99

Al momento esaurito

Nuovo
Staffa Hue Flux, confezione da 10

LIGHTSTRIPS

Staffa Hue Flux, confezione da 10

€ 11,99

Nuovo
Cavo di prolunga per striscia LED Hue Flux da 5 m

LIGHTSTRIPS

Cavo di prolunga per striscia LED Hue Flux da 5 m

€ 14,99

Al momento esaurito

Nuovo
Connettore Hue Flux, confezione da 4

LIGHTSTRIPS

Connettore Hue Flux, confezione da 4

€ 14,99

L'articolo è quasi esaurito

Promozione
Striscia di luci Flux da esterni 33 piedi

LIGHTSTRIPS

Striscia di luci Flux da esterni 33 piedi

€ 249,99

Vedi tutti i prodotti

Idee di illuminazione per la vita reale

Lasciati ispirare dagli altri fan di Hue! Visita @philipshueitalia su Instagram per ammirare allestimenti mozzafiato, creazioni colorate e idee brillanti. Condividi il tuo con #philipshue

image by inex_studio_home containing Furniture, Table, Blue, Chair, Interior design

@inex_studio_home

image by livingby.md containing Property, Table, Wood, Interior design, Lighting

@livingby.md

image by jellinadetmar containing Lighting, Interior design, Floor, Wall, Flooring

@jellinadetmar

image by Neil Walker containing Furniture, Light, Building, Table, Lighting

@Neil Walker

Scopri cosa può fare Hue...

Una donna alla porta d'ingresso comunica attraverso un videocitofono cablato Hue di colore nero.

Home security

Una donna che balla su un patio sotto le strisce di luci a globo Hue Festavia che brillano di diversi colori

Esterno

Un gruppo di quattro lampade a sospensione dotate di lampadine Philips Hue Filament che emanano una luce bianca calda.

Illuminazione d'atmosfera

Una donna che gioca sulla sua TV con una configurazione dell'illuminazione immersiva che brilla di luci intelligenti rosse, arancioni e bianche.

Intrattenimento

Domande frequenti sulle strisce LED Hue

Posso tagliare e prolungare tutte le strisce LED Philips Hue?

Qual è la differenza tra una striscia LED con sfumatura e una senza sfumatura?  

Qual è la differenza tra le strisce luminose Philips Hue Essential e le strisce luminose Philips Hue? 

Qual è la differenza tra strisce luminose nascoste e visibili?

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay