Più luminose, più vivaci e migliori che mai!
La tecnologia all'avanguardia incontra il design flessibile per creare un'illuminazione funzionale e d'atmosfera, adattandosi perfettamente a qualsiasi spazio.
Strisce LED smart Philips Hue
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Strisce luminose per ogni stato d'animo, ogni spazio
Reinventa la tua casa con una sottile linea di luci
Confronta le strisce LED intelligenti Hue
Quali strisce LED sono più adatte alle tue esigenze? Scoprilo con questa rapida guida comparativa.
Flusso ultra-luminosoAcquista ultra-luminose
Gradient bianco e a colori
Tipo di LED
Distribuzione della luce
Lumen
Stanza
Design della striscia LED
Posizionamento
Protocollo di comunicazione
Può essere tagliata su misura
I pezzi tagliati possono essere ricollegati
Estendibile
Adatta a un'area di intrattenimento
Durata
Confronta le strisce LED Hue Essential
La nostra conveniente gamma di strisce luminose Essential è un ottimo modo per iniziare o ampliare la tua configurazione. Utilizza la nostra pratica guida per confrontarli.
Striscia LED EssentialAcquista le strisce di luci Essential
Striscia LED Essential flessibileAcquista le strisce di luci Flux
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Può essere tagliata su misura
I pezzi tagliati possono essere ricollegati
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Le strisce LED Hue più vendute
LIGHTSTRIPS
Prolunga per striscia LED Hue Flux da 2 m
€ 39,99
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Striscia di luci neon da esterni 5 m
€ 199,99
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Staffa Hue Flux, confezione da 10
€ 11,99
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Connettore Hue Flux, confezione da 4
€ 14,99
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Striscia di luci Flux da esterni 33 piedi
€ 249,99
Idee di illuminazione per la vita reale
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