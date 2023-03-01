Comandi vocali di Google Home per Philips Hue

Comandi vocali di Google Home per Philips Hue

Controlla le lampade Philips Hue utilizzando Assistente Google con decine di comandi vocali.

I 10 comandi più popolari di Google Home per Philips Hue

  • Accendi tutte le luci.
  • Spegni tutte le luci.
  • Quali luci sono accese in soggiorno?
  • Quali luci sono accese in cucina?
  • Abbassa le luci nel corridoio.
  • Addormenta le mie luci.
  • Sveglia le mie luci.
  • Attiva Relax nella tavernetta.
  • Attiva Lettura nello studio.
Philips Hue funziona con OL Google per il controllo vocale delle luci. Devi solo dire "OK Google" e sostituire questi esempi con le tue impostazioni di luci e stanze personalizzate.

Comandi di base di Google Home

  • Accendi le luci Hue.
  • Quali luci sono accese in cucina?
  • Abbassa le luci nel corridoio.
  • Aumenta la luminosità delle luci della cucina del 20%.
  • Rendi più luminoso il mio soggiorno.
  • Spegni la lampada da tavolo.

Comandi colore Google Home

  • Trasforma il soggiorno in azzurro.
  • Imposta le luci dell'ingresso su oro.
  • Rendi le mie luci verde lime.
  • Imposta le luci della stanza familiare su viola.
  • Rendi rosa la mia lampada del comodino.
  • Accendi le luci della cucina in arancione.

Ci sono dozzine di altri colori che puoi usare, inclusi cremisi, salmone, arancio, giallo, verde, turchese, ciano, blu cielo, blu, viola, rosa, lavanda e molti altri.

Comandi per scene luminose e ricette

  • Attiva Energia in cucina.
  • Attiva Alba sul mare in soggiorno.
  • Attiva Tramonto nella savana nello studio.
  • Attiva Paesaggio autunnale in tavernetta.
  • Attiva Laguna blu nella camera da letto principale.

Comandi Dolce sonno e Risveglio

  • Attiva il dolce risveglio.
  • Svegliami alle 7:00. Questo comando imposta una sveglia mattutina che attiva le luci in modo che inizino ad accendersi gradualmente 30 minuti prima.
  • Svegliami nei giorni feriali alle 7:00.
  • Disattiva il dolce risveglio.
  • Addormenta le mie luci.
  • Sveglia le mie luci.
  • Sveglia le luci nella stanza di Brian.
  • Addormenta le luci nella stanza di Cindy.

La funzione Dolce sonno e Risveglio si ispira agli effetti della luce sul ciclo del sonno. Puoi impostare alba o tramonto personali semplicemente chiedendolo a Google. Risveglio dolce con sincronizzazione della sveglia non è al momento supportato sui dispositivi mobili.

Comandi di Hue sync box

  • Accendi la Hue sync box.
  • Avvia sincronizzazione luci.
  • Imposta la Hue sync box su HDMI 1.
  • Imposta la Hue sync box su video.
  • Imposta l'intensità della Hue sync box su Estrema.
  • Illumina la Hue sync box.

Comandi Philips Hue + Spotify

  • Avvia la sincronizzazione della musica.
  • Arresta la sincronizzazione della musica.
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay