Controlla le lampade Philips Hue utilizzando Assistente Google con decine di comandi vocali.
Di quali comandi vocali di Google Home hai bisogno?
- Accendi tutte le luci.
- Spegni tutte le luci.
- Quali luci sono accese in soggiorno?
- Quali luci sono accese in cucina?
- Abbassa le luci nel corridoio.
- Addormenta le mie luci.
- Sveglia le mie luci.
- Attiva Relax nella tavernetta.
- Attiva Lettura nello studio.
Philips Hue funziona con OL Google per il controllo vocale delle luci. Devi solo dire "OK Google" e sostituire questi esempi con le tue impostazioni di luci e stanze personalizzate.
Comandi colore Google Home
- Trasforma il soggiorno in azzurro.
- Imposta le luci dell'ingresso su oro.
- Rendi le mie luci verde lime.
- Imposta le luci della stanza familiare su viola.
- Rendi rosa la mia lampada del comodino.
- Accendi le luci della cucina in arancione.
Ci sono dozzine di altri colori che puoi usare, inclusi cremisi, salmone, arancio, giallo, verde, turchese, ciano, blu cielo, blu, viola, rosa, lavanda e molti altri.
Comandi Dolce sonno e Risveglio
- Attiva il dolce risveglio.
- Svegliami alle 7:00. Questo comando imposta una sveglia mattutina che attiva le luci in modo che inizino ad accendersi gradualmente 30 minuti prima.
- Svegliami nei giorni feriali alle 7:00.
- Disattiva il dolce risveglio.
- Addormenta le mie luci.
- Sveglia le mie luci.
- Sveglia le luci nella stanza di Brian.
- Addormenta le luci nella stanza di Cindy.
La funzione Dolce sonno e Risveglio si ispira agli effetti della luce sul ciclo del sonno. Puoi impostare alba o tramonto personali semplicemente chiedendolo a Google. Risveglio dolce con sincronizzazione della sveglia non è al momento supportato sui dispositivi mobili.