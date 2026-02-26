Pacchetto: 2x Telecamera cablata Hue Secure
Il prezzo attuale è € 279,98
Il prezzo attuale è € 279,98
Disponibile
- Consegna gratis sopra 50€
- Reso fino a 30 giorni
Informazioni su Pacchetto: 2x Telecamera cablata Hue Secure
Controlla la tua casa ovunque ti trovi con le due telecamere cablate Hue Secure, che possono essere utilizzate sia all'interno che all'esterno. Con l'App Philips Hue potrai monitorare casa in qualsiasi momento con il live streaming in HD a 1080p, accendere le luci, ricevere un'avviso sul tuo smartphone quando viene rilevato un movimento oppure attivare un allarme sonoro con un tocco.
- End-to-end encryption
- 1080P HD video
- Plugs in to outlet
- Wall mount included
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514871304
Informazioni sul prodotto
- Hue Videocamera con cavo Secure
- 2