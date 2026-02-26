Pacchetto: 3x Telecamera cablata Hue Secure

Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: 3x Telecamera cablata Hue Secure
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Informazioni su Pacchetto: 3x Telecamera cablata Hue Secure

Controlla la tua casa ovunque ti trovi con le tre telecamere cablate Hue Secure, che possono essere utilizzate sia all'interno che all'esterno. Con l'App Philips Hue potrai monitorare casa in qualsiasi momento con il live streaming in HD a 1080p con anche la visione notturna, accendere le luci, ricevere un'avviso sul tuo smartphone quando viene rilevato un movimento oppure attivare un allarme sonoro con un tocco.

  • End-to-end encryption
  • 1080P HD video
  • Plugs in to outlet
  • Wall mount included
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay