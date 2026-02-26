Pacchetto: 2x barre luminose Play + Hue Play gradient lightstrip (55'' da TV)
Il prezzo del pacchetto è € 341,98, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 359,98
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Informazioni su Pacchetto: 2x barre luminose Play + Hue Play gradient lightstrip (55'' da TV)
Massimizza le prestazioni del tuo Home Theater e porta il cinema in casa! Crea un'illuminazione surround ideale in tutta l'area TV con queste due barre luminose Play in nero e la striscia luminosa Play Gradient per TV da 55 pollici.
- Luce bianca e a colori
- Realizzato per le aree TV
- Hue Bridge necessario per le Hue play
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514870765
Informazioni sul prodotto
- Hue White and color ambiance Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
- 1
- Hue White and color ambiance Play gradient lightstrip 55“
- 1
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