Pacchetto: 2x barre luminose Play + Hue Play gradient lightstrip (55'' da TV)

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Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: 2x barre luminose Play + Hue Play gradient lightstrip (55'' da TV)
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Informazioni su Pacchetto: 2x barre luminose Play + Hue Play gradient lightstrip (55'' da TV)

Massimizza le prestazioni del tuo Home Theater e porta il cinema in casa! Crea un'illuminazione surround ideale in tutta l'area TV con queste due barre luminose Play in nero e la striscia luminosa Play Gradient per TV da 55 pollici.

  • Luce bianca e a colori
  • Realizzato per le aree TV
  • Hue Bridge necessario per le Hue play

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