Pacchetto: 2x barre luminose Play + lightstrip
Il prezzo del pacchetto è € 208,98, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 219,98
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Informazioni su Pacchetto: 2x barre luminose Play + lightstrip
Sblocca la serie completa di funzioni dell'illuminazione connessa con Hue Bridge! Posiziona le barre luminose Play bianche intorno all'home theater o alla postazione di gioco per ottimizzare l'esperienza multimediale.
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- Luce bianca e a colori
- Realizzato per le aree TV
- Controlla con l'app, la voce o gli accessori
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514871274
Informazioni sul prodotto
- Hue White and color ambiance Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
- 1
- Hue Hue Bridge
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