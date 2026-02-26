Pacchetto: 2x barre luminose Play + lightstrip

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Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: 2x barre luminose Play + lightstrip
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Informazioni su Pacchetto: 2x barre luminose Play + lightstrip

Sblocca la serie completa di funzioni dell'illuminazione connessa con Hue Bridge! Posiziona le barre luminose Play bianche intorno all'home theater o alla postazione di gioco per ottimizzare l'esperienza multimediale.

  • Luce bianca e a colori
  • Realizzato per le aree TV
  • Controlla con l'app, la voce o gli accessori
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