Pacchetto: lampada da tavolo Signe gradient + Hue Bridge

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Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: lampada da tavolo Signe gradient + Hue Bridge
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Informazioni su Pacchetto: lampada da tavolo Signe gradient + Hue Bridge

Crea l'atmosfera con le luci a colori. La lampada da tavolo Signe gradient illumina le pareti con varie tonalità di colore, mentre Hue Bridge sblocca la serie completa di funzioni dell'illuminazione connessa.

  • Miscela luce bianca e a colori
  • Illumina le pareti
  • Controlla con l'app, la voce o gli accessori
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