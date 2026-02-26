Pacchetto: lampada da tavolo Signe gradient + Hue Bridge
Il prezzo del pacchetto è € 235,98, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 294,98
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Informazioni su Pacchetto: lampada da tavolo Signe gradient + Hue Bridge
Crea l'atmosfera con le luci a colori. La lampada da tavolo Signe gradient illumina le pareti con varie tonalità di colore, mentre Hue Bridge sblocca la serie completa di funzioni dell'illuminazione connessa.
- Miscela luce bianca e a colori
- Illumina le pareti
- Controlla con l'app, la voce o gli accessori
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514871212
Informazioni sul prodotto
- Hue White and color ambiance Lampada da tavolo Signe gradient
- 1
- Hue Hue Bridge
- 1