Perfettamente adatte per i faretti, le lampadine GU10 consentono di accedere al meglio dell'illuminazione smart. Grazie alla luce bianca e colorata e alla dimmerazione ultrabassa, queste lampadine possono aiutarvi a creare esperienze coinvolgenti, a supportare le vostre routine e molto altro ancora.



Durata ±10 anni

Dimmerazione wireless istantanea

Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge

Luce bianca e a colori

400 lumen