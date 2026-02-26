Pacchetto: 6x Faretti Connessi GU10 White and Color Ambiance

Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: 6x Faretti Connessi GU10 White and Color Ambiance
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Informazioni su Pacchetto: 6x Faretti Connessi GU10 White and Color Ambiance

Perfettamente adatte per i faretti, le lampadine GU10 consentono di accedere al meglio dell'illuminazione smart. Grazie alla luce bianca e colorata e alla dimmerazione ultrabassa, queste lampadine possono aiutarvi a creare esperienze coinvolgenti, a supportare le vostre routine e molto altro ancora.

  • Durata ±10 anni
  • Dimmerazione wireless istantanea
  • Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
  • Luce bianca e a colori
  • 400 lumen
  • Paypal
  • Paga con Klarna
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