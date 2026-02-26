Pacchetto: 6x Faretti Connessi GU10 White and Color Ambiance
Il prezzo attuale è € 319,80
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Informazioni su Pacchetto: 6x Faretti Connessi GU10 White and Color Ambiance
Perfettamente adatte per i faretti, le lampadine GU10 consentono di accedere al meglio dell'illuminazione smart. Grazie alla luce bianca e colorata e alla dimmerazione ultrabassa, queste lampadine possono aiutarvi a creare esperienze coinvolgenti, a supportare le vostre routine e molto altro ancora.
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- Durata ±10 anni
- Dimmerazione wireless istantanea
- Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
- Luce bianca e a colori
- 400 lumen
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514871656
Informazioni sul prodotto
- Hue White and color ambiance GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)
- 2