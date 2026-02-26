Play Light Bar bianca (2-pack) + Estensione Light Bar + Bridge Pro
Il prezzo del pacchetto è € 287,97, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 319,97
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Informazioni su Play Light Bar bianca (2-pack) + Estensione Light Bar + Bridge Pro
Illumina le pareti con 2 Hue Play Barre Luminose bianche + estensione e Bridge Pro. Perfette per intrattenimento immersivo e giochi di luce colorati.
- Luce bianca e colorata
- Illumina la parete con la luce
- Sfumatura di colori uniforme
- Configurazione semplice con Bridge Pro
- Controllo tramite app, voce o accessori
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514875999
Informazioni sul prodotto
- Hue White and color ambiance Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
- 1
- Hue White and color ambiance Barra luminosa Hue Play, estensione
- 1
- Hue Bridge Pro
- 1