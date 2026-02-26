Play Light Bar bianca (2-pack) + Estensione Light Bar + Bridge Pro

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Primo piano della parte anteriore di Play Light Bar bianca (2-pack) + Estensione Light Bar + Bridge Pro
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  • Reso fino a 30 giorni

Informazioni su Play Light Bar bianca (2-pack) + Estensione Light Bar + Bridge Pro

Illumina le pareti con 2 Hue Play Barre Luminose bianche + estensione e Bridge Pro. Perfette per intrattenimento immersivo e giochi di luce colorati.

  • Luce bianca e colorata
  • Illumina la parete con la luce
  • Sfumatura di colori uniforme
  • Configurazione semplice con Bridge Pro
  • Controllo tramite app, voce o accessori
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
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