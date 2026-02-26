Pacchetto: 2 barre luminose Play bianche + Hue sync box 8k + Lightstrip Gradient 2m

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Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: 2 barre luminose Play bianche + Hue sync box 8k + Lightstrip Gradient 2m
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Informazioni su Pacchetto: 2 barre luminose Play bianche + Hue sync box 8k + Lightstrip Gradient 2m

Trasforma il tuo intrattenimento in un'esperienza completamente immersiva grazie alla sincronizzazione della luce con la sync box Hue Play HDMI 8K, le 2 barre luminose Play e una lightstrip da 2 metri con luce gradiente. Eleva il tuo modo di giocare, guardare e ascoltare!

  • Sincronizzazione delle luci con i contenuti TV a 8K 60Hz e 4K 120Hz
  • Certificazione HDMI 2.1
  • Crea una sincronizzazione del colore 1:1 con ciò che è sullo schermo
  • Collega fino a 10 luci Philips Hue
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay