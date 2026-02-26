3 sensori di contatto Secure bianchi + sensore di movimento + Bridge Pro
Il prezzo attuale è € 264,86
Il prezzo attuale è € 264,86
Nuovo
Disponibile
- Consegna gratis sopra 50€
- Reso fino a 30 giorni
Informazioni su 3 sensori di contatto Secure bianchi + sensore di movimento + Bridge Pro
Proteggi la tua casa con 3 sensori di contatto bianchi, 1 sensore di movimento e Bridge Pro. Avvisi smart e automazioni per una sicurezza totale.
- Installazione wireless
- Automatizza le tue luci
- Lunga durata della batteria
- Configurazione semplice con Bridge Pro
- Controllo tramite app, voce o accessori
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514875975
Informazioni sul prodotto
- Hue Secure contact sensor
- 3
- Hue Hue Motion Sensor
- 1
- Hue Bridge Pro
- 1