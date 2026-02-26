Assistenza

3 sensori di contatto Secure bianchi + sensore di movimento + Bridge Pro

Nuovo
Primo piano della parte anteriore di 3 sensori di contatto Secure bianchi + sensore di movimento + Bridge Pro
Disponibile
  • Consegna gratis sopra 50€
  • Reso fino a 30 giorni

Informazioni su 3 sensori di contatto Secure bianchi + sensore di movimento + Bridge Pro

Proteggi la tua casa con 3 sensori di contatto bianchi, 1 sensore di movimento e Bridge Pro. Avvisi smart e automazioni per una sicurezza totale.

  • Installazione wireless
  • Automatizza le tue luci
  • Lunga durata della batteria
  • Configurazione semplice con Bridge Pro
  • Controllo tramite app, voce o accessori
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay