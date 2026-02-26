4 lampadine GU10 White ambiance + Bridge Pro

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Primo piano della parte anteriore di 4 lampadine GU10 White ambiance + Bridge Pro
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  • Consegna gratis sopra 50€
  • Reso fino a 30 giorni

Informazioni su 4 lampadine GU10 White ambiance + Bridge Pro

Ottieni luce bianca regolabile da calda a fredda con 4 lampadine GU10 White ambiance e Bridge Pro. Imposta l'ambiente perfetto e controlla dall’app Hue o con la voce.

  • Luce bianca da calda a fredda
  • Configurazione semplice con Bridge Pro
  • Aggiungi oltre 150 luci e accessori
  • Controllo tramite app, voce o accessori
  • 400 lumen
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay