4 lampadine GU10 White ambiance + Bridge Pro
Il prezzo del pacchetto è € 169,83, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 199,79
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Informazioni su 4 lampadine GU10 White ambiance + Bridge Pro
Ottieni luce bianca regolabile da calda a fredda con 4 lampadine GU10 White ambiance e Bridge Pro. Imposta l'ambiente perfetto e controlla dall’app Hue o con la voce.
- Luce bianca da calda a fredda
- Configurazione semplice con Bridge Pro
- Aggiungi oltre 150 luci e accessori
- Controllo tramite app, voce o accessori
- 400 lumen
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514875876
Informazioni sul prodotto
- Hue White Ambiance GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)
- 2
- Hue Bridge Pro
- 1