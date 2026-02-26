4 sensori di contatto Secure bianchi + 2 sensori di movimento + Bridge Pro
Il prezzo attuale è € 329,77
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Informazioni su 4 sensori di contatto Secure bianchi + 2 sensori di movimento + Bridge Pro
Proteggi la tua casa con 4 sensori di contatto, 2 sensori di movimento e Bridge Pro. Accendi le luci, ricevi avvisi smart e automatizza tutto con semplicità.
- Installazione wireless
- Automatizza le tue luci
- Lunga durata della batteria
- Configurazione semplice con Bridge Pro
- Controllo tramite app, voce o accessori
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514875937
Informazioni sul prodotto
- Hue Secure contact sensor
- 2
- Hue Hue Motion Sensor
- 2
- Hue Bridge Pro
- 1