Assistenza

4 sensori di contatto Secure bianchi + 2 sensori di movimento + Bridge Pro

Nuovo
Primo piano della parte anteriore di 4 sensori di contatto Secure bianchi + 2 sensori di movimento + Bridge Pro
Disponibile
  • Consegna gratis sopra 50€
  • Reso fino a 30 giorni

Informazioni su 4 sensori di contatto Secure bianchi + 2 sensori di movimento + Bridge Pro

Proteggi la tua casa con 4 sensori di contatto, 2 sensori di movimento e Bridge Pro. Accendi le luci, ricevi avvisi smart e automatizza tutto con semplicità.

  • Installazione wireless
  • Automatizza le tue luci
  • Lunga durata della batteria
  • Configurazione semplice con Bridge Pro
  • Controllo tramite app, voce o accessori
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay