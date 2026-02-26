Set: Lampadina Lightguide Ellisse + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Nero

Esclusivo
Primo piano della parte anteriore di Set: Lampadina Lightguide Ellisse + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Nero
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Informazioni su Set: Lampadina Lightguide Ellisse + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Nero

Caratterizzato dall'originale forma della lampadina Lightguide Ellisse e da una base nera lucida e strutturata, questo set è un autentico oggetto di design. La lampadina è in vetro soffiato a mano, mentre la lampada è stampata in 3D con materiali biocircolari per un connubio tra artigianato moderno e tradizionale.

  • Include lampadina Lightguide
  • Include base per lampada stampata in 3D
  • Accoppiamento perfetto tra lampadina e base
  • Realizzata con materiali riciclati
  • Finitura lucida in colore nero

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