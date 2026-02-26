Set: Lampadina Lightguide Ellisse + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Nero
Il prezzo attuale è € 164,99
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Informazioni su Set: Lampadina Lightguide Ellisse + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Nero
Caratterizzato dall'originale forma della lampadina Lightguide Ellisse e da una base nera lucida e strutturata, questo set è un autentico oggetto di design. La lampadina è in vetro soffiato a mano, mentre la lampada è stampata in 3D con materiali biocircolari per un connubio tra artigianato moderno e tradizionale.
-
- Include lampadina Lightguide
- Include base per lampada stampata in 3D
- Accoppiamento perfetto tra lampadina e base
- Realizzata con materiali riciclati
- Finitura lucida in colore nero
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514871120
Informazioni sul prodotto
- Hue White and color ambiance Ellisse - lampadina connessa E27
- 1
- Hue Lampada da tavolo per lampadine Lightguide (nero)
- 1
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