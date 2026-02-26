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Lampada da tavolo Iris + Bridge Pro

Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Lampada da tavolo Iris + Bridge Pro
Disponibile
  • Consegna gratis sopra 50€
  • Reso fino a 30 giorni

Informazioni su Lampada da tavolo Iris + Bridge Pro

Illumina i tuoi spazi con la lampada Hue Iris e Bridge Pro. Milioni di colori e controllo smart per un’illuminazione personalizzata e un’atmosfera unica.

  • Luce bianca e colorata
  • Illumina la parete con la luce
  • Configurazione semplice con Bridge Pro
  • Funzionalità avanzate con Bridge Pro basate su AI
  • Controllo tramite app, voce o accessori
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay