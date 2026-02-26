Lampada da tavolo Iris + Bridge Pro
Il prezzo attuale è € 209,89
Il prezzo attuale è € 209,89
Nuovo
Disponibile
- Consegna gratis sopra 50€
- Reso fino a 30 giorni
Informazioni su Lampada da tavolo Iris + Bridge Pro
Illumina i tuoi spazi con la lampada Hue Iris e Bridge Pro. Milioni di colori e controllo smart per un’illuminazione personalizzata e un’atmosfera unica.
- Luce bianca e colorata
- Illumina la parete con la luce
- Configurazione semplice con Bridge Pro
- Funzionalità avanzate con Bridge Pro basate su AI
- Controllo tramite app, voce o accessori
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514876026
Informazioni sul prodotto
- Hue White and color ambiance Lampada da tavolo Iris
- 1
- Hue Bridge Pro
- 1