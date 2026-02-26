Illumina i tuoi spazi con la lampada Hue Iris e Bridge Pro. Milioni di colori e controllo smart per un’illuminazione personalizzata e un’atmosfera unica.

Luce bianca e colorata

Illumina la parete con la luce

Configurazione semplice con Bridge Pro

Funzionalità avanzate con Bridge Pro basate su AI

Controllo tramite app, voce o accessori