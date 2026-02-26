Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip 2m + Estensione 1m

Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip 2m + Estensione 1m
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Informazioni su Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip 2m + Estensione 1m

Le strisce LED Hue Gradient consentono di combinare diversi colori di luce nella stessa striscia LED; con questo pacchetto è possibile illuminare fino a 3 m ed è estendibile fino a 10 m!

  • Luce bianca e colorata
  • Controllo tramite app, voce o accessori
  • Gradiente di colori diversi nella stessa striscia LED
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay