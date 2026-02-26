Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip 2m + Estensione 1m
Il prezzo attuale è € 224,80
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Informazioni su Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip 2m + Estensione 1m
Le strisce LED Hue Gradient consentono di combinare diversi colori di luce nella stessa striscia LED; con questo pacchetto è possibile illuminare fino a 3 m ed è estendibile fino a 10 m!
- Luce bianca e colorata
- Controllo tramite app, voce o accessori
- Gradiente di colori diversi nella stessa striscia LED
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514870895
Informazioni sul prodotto
- Hue White and color ambiance Estensione da 1 metro per Gradient Lightstrip
- 1
- Hue White and color ambiance Gradient Lightstrip da 2 metri
- 1