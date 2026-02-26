Lampada da tavolo Signe Gradient bianca + Bridge Pro
Il prezzo attuale è € 319,89
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Informazioni su Lampada da tavolo Signe Gradient bianca + Bridge Pro
Rendi il tuo ambiente meraviglioso grazie alla luce Gradient smart con la lampada da tavolo Hue Signe bianca e Bridge Pro. Un mix dinamico di colori per scrivanie, mensole e comodini.
- Luce bianca e colorata
- Illumina la parete con la luce
- Sfumatura di colori uniforme
- Configurazione semplice con Bridge Pro
- Controllo tramite app, voce o accessori
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514875913
Informazioni sul prodotto
- Hue White and color ambiance Lampada da tavolo Signe gradient
- 1
- Hue Bridge Pro
- 1