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Lampada da tavolo Signe Gradient bianca + Bridge Pro

Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Lampada da tavolo Signe Gradient bianca + Bridge Pro
Disponibile
  • Consegna gratis sopra 50€
  • Reso fino a 30 giorni

Informazioni su Lampada da tavolo Signe Gradient bianca + Bridge Pro

Rendi il tuo ambiente meraviglioso grazie alla luce Gradient smart con la lampada da tavolo Hue Signe bianca e Bridge Pro. Un mix dinamico di colori per scrivanie, mensole e comodini.

  • Luce bianca e colorata
  • Illumina la parete con la luce
  • Sfumatura di colori uniforme
  • Configurazione semplice con Bridge Pro
  • Controllo tramite app, voce o accessori
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay