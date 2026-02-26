Pacchetto: 2 barre luminose Play bianche + Hue sync box 8k
Il prezzo del pacchetto è € 474,90, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 499,89
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Informazioni su Pacchetto: 2 barre luminose Play bianche + Hue sync box 8k
Trasforma il tuo intrattenimento in un'esperienza completamente immersiva grazie alla sincronizzazione della luce con la sync box Hue Play HDMI 8K e le 2 barre luminose Play. Eleva il tuo modo di giocare, guardare e ascoltare!
- Sincronizzazione delle luci con i contenuti TV a 8K 60Hz e 4K 120Hz
- Certificazione HDMI 2.1
- Crea una sincronizzazione del colore 1:1 con ciò che è sullo schermo
- Collega fino a 10 luci Philips Hue
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 330188
Informazioni sul prodotto
- Hue White and color ambiance Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
- 1
- Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K
- 1