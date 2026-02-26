Caratterizzato dall'originale forma della lampadina Lightguide Ellisse e da una base nera lucida e strutturata, questo set è un autentico oggetto di design. La lampadina è in vetro soffiato a mano, mentre la lampada è stampata in 3D con materiali biocircolari per un connubio tra artigianato moderno e tradizionale.



Include lampadina Lightguide

Include base per lampada stampata in 3D

Accoppiamento perfetto tra lampadina e base

Realizzata con materiali riciclati

Finitura lucida in colore nero