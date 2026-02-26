Set: Lampada Lightguide Triangolo E27 + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Sabbia

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Primo piano della parte anteriore di Set: Lampada Lightguide Triangolo E27 + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Sabbia
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Informazioni su Set: Lampada Lightguide Triangolo E27 + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Sabbia

Caratterizzata dall'originale forma della lampadina Lightguide Ellisse e da una base opaca e strutturata, questo set è un autentico oggetto di design. La lampadina è in vetro soffiato a mano, mentre la lampada è stampata in 3D con materiali biocircolari per un connubio tra artigianato moderno e tradizionale.

  • Include lampadina Lightguide
  • Include base per lampada stampata in 3D
  • Accoppiamento perfetto tra lampadina e base
  • Realizzata con materiali riciclati
  • Finitura opaca in colore sabbia
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