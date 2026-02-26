Set: Lampada Lightguide Triangolo E27 + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Sabbia
Il prezzo attuale è € 164,99
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Informazioni su Set: Lampada Lightguide Triangolo E27 + Base per Lampada da Tavolo stampata in 3D - Colore Sabbia
Caratterizzata dall'originale forma della lampadina Lightguide Ellisse e da una base opaca e strutturata, questo set è un autentico oggetto di design. La lampadina è in vetro soffiato a mano, mentre la lampada è stampata in 3D con materiali biocircolari per un connubio tra artigianato moderno e tradizionale.
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- Include lampadina Lightguide
- Include base per lampada stampata in 3D
- Accoppiamento perfetto tra lampadina e base
- Realizzata con materiali riciclati
- Finitura opaca in colore sabbia
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514871144
Informazioni sul prodotto
- Hue White and color ambiance Triangle - lampadina connessa E27
- 1
- Hue Lampada da tavolo a cono per lampadine Lightguide (sabbia)
- 1