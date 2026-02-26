Chiave sicur. campanello cablato Hue
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Informazioni su Chiave sicur. campanello cablato Hue
Hai perso o danneggiato la vite? Sostituisci la vite di sicurezza del tuo campanello video cablato con questa vite. Strumento vite sicurezza incluso per facilitare l'installazione
- Parte di ricambio
- Per videocitofono cablato
- Include strumento di sicurezza e vite
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103190024
Aspetto e finitura
- Colore
- Acciaio inossidabile
- Materiale
- Metallo
Varie
- Tipo
- Parti di ricambio
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103190024
- Peso netto
- 0,01 kg
- Peso lordo
- 0,02 kg
- Altezza
- 86 mm
- Lunghezza
- 52 mm
- Larghezza
- 28 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004294701
Informazioni sulla confezione
- EAN
- 8721103190024
Dimensioni e peso del prodotto
- Altezza complessiva
- 4,6 mm
- Lunghezza complessiva
- 5,4 mm
- Larghezza complessiva
- 2 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Diametro
- 5,4 mm
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
Altro
- Manuale utente
- Nessun manuale disponibile
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio