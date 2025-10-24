Dimmer Switch
Controlla e regola il flusso delle luci con un interruttore dimmer Hue. Sia interruttore a muro che telecomando, questo interruttore intelligente si fissa con facilità alle pareti con l'adesivo incluso e può essere rimosso dalla base magnetica per fungere da telecomando.
Il prezzo attuale è € 24,95
- Hue Bridge Pro abilitato
- Installazione wireless
- Alimentazione a batteria
- Facile accesso a ricette luminose
- Usalo come telecomando
Specifiche
Aspetto e finitura
Materiale
Sintetico