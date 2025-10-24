Assistenza
Dimmer Switch

Controlla e regola il flusso delle luci con un interruttore dimmer Hue. Sia interruttore a muro che telecomando, questo interruttore intelligente si fissa con facilità alle pareti con l'adesivo incluso e può essere rimosso dalla base magnetica per fungere da telecomando.

  • Hue Bridge Pro abilitato
  • Installazione wireless
  • Alimentazione a batteria
  • Facile accesso a ricette luminose
  • Usalo come telecomando
Specifiche

Aspetto e finitura

  • Materiale

    Sintetico

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Lampadina

Interruttore

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

