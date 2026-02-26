Modulo interr. parete cabl. (confez. 1)

Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Hue Modulo interr. parete cabl. (confez. 1)
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Informazioni su Modulo interr. parete cabl. (confez. 1)

Il modulo interruttore a parete cablato mantiene le lampade Philips Hue alimentate e accessibili, anche se l'interruttore tradizionale è spento. Il modulo è alimentato dalla rete elettrica, non necessita di batterie. Installato dietro l'interruttore della luce esistente, il modulo consente di controllare le luci nelle stanze e nelle zone o di passare da una scena all'altra accendendo e spegnendo l'interruttore. Il modulo interruttore a parete richiede un Hue Bridge, che fornisce una rete Zigbee affidabile, in modo da poter mantenere il controllo delle luci anche quando il Wi-Fi non funziona.

  • Rende le luci Hue raggiungibili
  • Rende smart gli interruttori esistenti
  • Controlla luci, stanze o zone
  • Senza batteria, neutro richiesto
  • Hue Bridge necessario
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