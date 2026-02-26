Modulo interruttore a parete cablato per luci intelligenti (confezione da 1)

Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Hue Modulo interruttore a parete cablato per luci intelligenti (confezione da 1)
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Per un Modulo interruttore a parete cablato per luci intelligenti (confezione da 1) è necessario un Bridge

Informazioni su Modulo interruttore a parete cablato per luci intelligenti (confezione da 1)

Questo prodotto è per luci intelligenti. Il modulo cablato mantiene le lampade Philips Hue alimentate e controllabili, anche quando viene spento l'interruttore su parete. Alimentato dall'impianto elettrico di casa senza sostituire batterie. Installalo dietro il tuo interruttore su parete oppure nel soffitto sopra l'illuminazione, dove è disponibile un filo neutro. Una volta installato, puoi usare l'interruttore esistente per controllare le luci in stanze e zone oppure cambiare le tue scene preimpostate preferite con una semplice pressione. Richiede un Hue Bridge che utilizza una connessione Zigbee affidabile per il controllo locale, così le luci possono reagire anche se il Wi-Fi non funziona. Per maggiori informazioni: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Rende le luci Hue raggiungibili
  • Rende smart gli interruttori esistenti
  • Controlla luci, stanze o zone
  • Senza batteria, neutro richiesto
  • Hue Bridge necessario

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