A60 - lampadina connessa B22 - 800 (confezione da 2)
Queste lampadine intelligenti B22 offrono una luce bianca tenue e la possibilità di oscuramento immediato. Con un attacco a baionetta standard, queste lampadine intelligenti si adattano alla maggior parte degli apparecchi standard e ti consentono di aggiungere una luce intelligente in qualunque punto della tua casa.
- White
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Fino a 806 lumen*
- Luce bianca tenue
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
61x110