A set of smart white light bulbs with metallic bases, both illuminated, displaying the text hue white 800 on each bulb.

A60 - lampadina connessa B22 - 800 (confezione da 2)

Queste lampadine intelligenti B22 offrono una luce bianca tenue e la possibilità di oscuramento immediato. Con un attacco a baionetta standard, queste lampadine intelligenti si adattano alla maggior parte degli apparecchi standard e ti consentono di aggiungere una luce intelligente in qualunque punto della tua casa.

Articolo non più disponibile

  • White
  • Bluetooth attivato
  • Hue Bridge Pro abilitato
  • Fino a 806 lumen*
  • Luce bianca tenue
  • Controllo immediato tramite Bluetooth
  • Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
