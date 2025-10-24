A60 - lampadina connessa B22 - 800
Usa la luce bianca tenue e accogliente e la possibilità di oscuramento immediato di questa lampadina intelligente per ottenere il giusto livello di luce in qualsiasi stanza. Con un attacco a baionetta, questa lampadina intelligente si adatta alla maggior parte degli apparecchi standard.
- White
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Fino a 806 lumen*
- Luce bianca tenue
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
61x110