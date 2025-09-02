* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
A60 - lampadina connessa E27 - 800 (confezione da 2)
Estendi il tuo sistema di illuminazione connessa e ottieni una luce bianca, calda e confortevole con queste 2 lampadine E27 bianche Philips Hue a intensità regolabile. Collegati al Bridge Hue per sbloccare tutte le funzionalità e il controllo illuminazione intelligente.
Il prezzo attuale è € 29,90
- White
- Hue Bridge necessario
- Fino a 800 lumen*
- 2 lampadine E27
- Luce bianca calda
- Controllo intelligente con il Hue Bridge*
Dai l'impressione di essere a casa con le luci connesse
Usa l'app Philips Hue per programmare le routine luminose quando sei fuori casa. Le luci connesse si accenderanno agli orari selezionati, a volte qualche minuto prima o dopo, per simulare fedelmente la tua presenza.
Torna in una casa piena di luce
Configura l'app Philips Hue in modo che rilevi quando ti stai avvicinando a casa. Le luci connesse selezionate si accendono prima ancora che tu esca dall'auto o entri in cortile.
Controllo intelligente delle luci da fuori casa
L'app Hue ti garantisce il controllo completo di tutte le tue luci, anche se non sei a casa. Puoi spegnere e accendere le luci da remoto semplicemente utilizzando l'app per fare in modo che la tua casa sia sempre illuminata come desideri.
Oscuramento senza installazione
Prova la funzione di attenuazione con Philips Hue, che ti assicura la giusta quantità di luce. Dimentica l'inconveniente di cavi, elettricista e installazione.
Controlla le luci con la voce
Quando le luci sono connesse a Bridge Hue, puoi associarle ad Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant e controllarle utilizzando la tua voce. Semplici comandi vocali ti consentono di accendere e spegnere le luci, diminuire o aumentare la luminosità e persino impostare scenari luminosi.
Connettiti al Bridge Hue per un controllo illuminazione intelligente completo
Questo prodotto richiede una connessione al Bridge Hue per sbloccare tutte le funzioni e il controllo intelligente. Controlla le luci usando l'app Philips Hue, imposta i timer e le routine, aggiungi o rimuovi luci e molto altro. *Bridge Hue venduto separatamente
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
62x110