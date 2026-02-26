Stile tradizionale e moderne funzionalità di illuminazione smart con la lampadina a oliva bianca tunable Philips Hue. Scopri la luce bianca da calda a fredda per creare l'ambiente perfetto e completare l'arredamento della casa. Utilizza l'oscuramento ultra-basso della lampadina fino allo 0,2% della sua totale luminosità per il bagliore più delicato. L'ultima generazione di questa lampadina con design elegante a doppio strato introduce nuove e migliorate funzionalità, tra cui la luce diurna a spettro completo che offre la sensazione di luce diurna naturale nella tua casa. Rilassati con calde tonalità di tramonto estivo o ricaricati con bianchi toni vividi di cielo invernale. Ora la nuova lampadina offre un'efficienza energetica del 40% in più, mentre la compatibilità con Matter offre una connettività perfetta con altri dispositivi per casa connessa. Sblocca ancora più funzionalità con un Hue Bridge.

Fino a 500 lumen

Luce diurna a spettro completo (1.000-20.000 K)

Intensità regolabile fino allo 0.2% di luminosità

Effetto candela realistico

App e controllo vocale