Downlight a incasso
Con i faretti a incasso Philips Hue White Ambiance da bagno inclusi nel sistema Philips Hue puoi sfruttare le ricette di luce per fare il pieno di energia, leggere, rilassarti o concentrarti. Utilizza il dimmer e crea facilmente l'ambiente giusto per tutti i tuoi momenti.
Il prezzo attuale è € 159,90
- White Ambiance
- Dimmer switch incluso
- GU10
- Cromato
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Cromato
Materiale
Sintetico