Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White Ambiance Downlight a incasso

Downlight a incasso

Con i faretti a incasso Philips Hue White Ambiance da bagno inclusi nel sistema Philips Hue puoi sfruttare le ricette di luce per fare il pieno di energia, leggere, rilassarti o concentrarti. Utilizza il dimmer e crea facilmente l'ambiente giusto per tutti i tuoi momenti.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • White Ambiance
  • Dimmer switch incluso
  • GU10
  • Cromato
  • Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Cromato

  • Materiale

    Sintetico

Durata

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay