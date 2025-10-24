Assistenza
White recessed spot light with round shape and matte finish, shown with product packaging displaying text Light for your moments.

Faretto da incasso Milliskin, estensione.

Amplia il tuo sistema Philips Hue aggiungendo i faretti White ambiance e sperimenta una luce bianca da calda a fredda. Per un controllo intelligente, ti occorre solo il bridge Hue fornito in dotazione con lo starter kit. Collega il faretto al bridge e controllalo a modo tuo.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • White Ambiance
  • Faretto estensione
  • GU10
  • Alluminio
  • Controllo intelligente con il Bridge Hue*
    Alluminio

    Sintetico

