Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White Ambiance Faretto da incasso Milliskin, estensione.

Faretto da incasso Milliskin, estensione.

Il faretto a incasso in alluminio Milliskin di Philips Hue White ambiance si adatta perfettamente all'ambiente circostante offrendo al contempo una luce bianca da calda a fredda e altre ricette integrate per darti la giusta carica e favorire la concentrazione, la lettura e il relax. Ottieni altre funzionalità d'illuminazione connessa con un Bridge Hue.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • White Ambiance
  • Include lampadina LED gu10
  • Controllo Bluetooth mediante app
  • Controllo vocale o mediante app*
  • Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Alluminio

  • Materiale

    Sintetico

Durata

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay