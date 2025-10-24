Faretto da incasso Milliskin, estensione.
Il faretto a incasso in alluminio Milliskin di Philips Hue White ambiance si adatta perfettamente all'ambiente circostante offrendo al contempo una luce bianca da calda a fredda e altre ricette integrate per darti la giusta carica e favorire la concentrazione, la lettura e il relax. Ottieni altre funzionalità d'illuminazione connessa con un Bridge Hue.
Il prezzo attuale è € 39,90
- White Ambiance
- Include lampadina LED gu10
- Controllo Bluetooth mediante app
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Alluminio
Materiale
Sintetico