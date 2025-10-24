Faretto da incasso Milliskin, estensione.
Il faretto a incasso in alluminio Milliskin di Philips Hue White ambiance si sa adattare perfettamente con l'ambiente circostante fornendo al contempo una luce bianca da calda a fredda e altre ricette integrate, da gestire facilmente tramite Bluetooth o con il dimmer switch Hue incluso. Connettiti al Bridge Hue per ottenere altre funzionalità.
Il prezzo attuale è € 39,90
- White Ambiance
- Include lampadina LED gu10
- Controllo Bluetooth mediante app
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Alluminio
Materiale
Sintetico