Il faretto a incasso in alluminio Milliskin di Philips Hue White ambiance si adatta perfettamente all'ambiente circostante offrendo al contempo una luce bianca da calda a fredda e altre ricette integrate per darti la giusta carica e favorire la concentrazione, la lettura e il relax. Ottieni altre funzionalità d'illuminazione connessa con un Bridge Hue.