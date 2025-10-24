Faretto per il bagno Adore
Installa un faretto Adore Philips Hue White Ambiance nel tuo bagno e sperimenta le ricette di luce per fare il pieno di energia, leggere, rilassarti e concentrarti meglio. Utilizza l'interruttore dimmer switch e crea facilmente l'ambiente giusto per tutti i tuoi momenti.
Il prezzo attuale è € 119,99
- White Ambiance
- Dimmer switch incluso
- GU10
- Bianco
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Metallo