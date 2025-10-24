Lampada a soffitto per bagno Struana
Realizzata appositamente per il bagno con un grado di protezione IP44, la plafoniera Struana Philips Hue White ambiance offre la giusta luce bianca da calda a fredda per la tua routine quotidiana. Gestisci il tutto facilmente tramite il Dimmer switch incluso o Bluetooth, oppure connettiti al Bridge Hue per ottenere altre funzionalità.
Il prezzo attuale è € 169,90
- White Ambiance
- LED integrato
- Controllo Bluetooth mediante app
- Dimmer switch incluso
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Sintetico