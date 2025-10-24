Lampada da tavolo Wellner
Aggiungi la lampada da tavolo Wellner Philips Hue White ambiance al tuo sistema Philips Hue e potrai usufruire di una luce bianca naturale che ti aiuterà a svegliarti, ricaricarti di energia, concentrarti, leggere e rilassarti. Goditi il design senza tempo di questa elegante lampada da tavolo.
Il prezzo attuale è € 99,90
- White Ambiance
- Dimmer switch incluso
- E27
- Bianco
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Vetro