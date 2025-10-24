Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White Ambiance Lampada da tavolo Wellness

Lampada da tavolo Wellness

La luce bianca calda-fredda della lampada da tavolo Wellness Philips Hue White ambiance ti consente di leggere, rilassarti, concentrarti e darti la giusta carica. Gestisci il tutto facilmente con il dimmer switch Hue incluso oppure tramite l'app Bluetooth Hue. Aggiungi il Bridge Hue per ottenere la gamma completa di funzionalità d'illuminazione connessa.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • White Ambiance
  • Include lampadina LED E27
  • Controllo Bluetooth mediante app
  • Dimmer switch incluso
  • Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Nera

  • Materiale

    Vetro

Durata

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Caratteristiche luce

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay