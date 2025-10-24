Lampada da tavolo Wellness
La luce bianca calda-fredda della lampada da tavolo Wellness Philips Hue White ambiance ti consente di leggere, rilassarti, concentrarti e darti la giusta carica. Gestisci il tutto facilmente con il dimmer switch Hue incluso oppure tramite l'app Bluetooth Hue. Aggiungi il Bridge Hue per ottenere la gamma completa di funzionalità d'illuminazione connessa.
Il prezzo attuale è € 99,90
- White Ambiance
- Include lampadina LED E27
- Controllo Bluetooth mediante app
- Dimmer switch incluso
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Vetro